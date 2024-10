Concert 2 Anh Trai Say Hi: Lê Dương Bảo Lâm làm “cô dâu” cực lầy, HIEUTHUHAI - Quân A.P cạnh tranh làm "chú rể"

Ngày 19/10, đêm concert 2 Anh Trai Say Hi chính thức được diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM. Trước giờ G, không khí tại điểm diễn vô cùng náo nhiệt khi nhiều FC đã có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục check-in vào cổng. Dù trời đổ mưa bất chợt nhưng người hâm mộ vẫn nán lại, chờ thời tiết thuận lợi để tiếp tục theo dõi thần tượng.

Không chỉ khán giả mà nhiều nghệ sĩ, khách mời cũng đã tranh thủ có mặt tại concert. Một trong những người xuất hiện sớm ở concert 2 Anh Trai Say Hi chính là Lê Dương Bảo Lâm. Ngay từ khi xuất hiện ở thảm đỏ, nam diễn viên khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn. Các khán giả cũng phen rần rần bởi sự đổ bộ của "cây hài" chuyên khuấy động không khí. Nhưng còn bất ngờ hơn cả chính là tạo hình chấn động của Lê Dương Bảo Lâm trong ngày hôm nay.

Theo đó, để chiếm spotlight ở thảm đỏ, Lê Dương Bảo Lâm đã đầu tư bộ outfit trắng từ đầu đến chân, phần áo có thiết kế khăn trùm chẳng khác khăn voan mà các cô dâu thường đội. Nam diễn viên còn chuẩn bị sẵn bó hoa cưới. Trước khi đổ bộ đến concert, Lê Dương Bảo Lâm cập nhật liên tục quá trình làm nên hình ảnh "cô dâu" của mình. Nam diễn viên còn dí dóm chia sẻ: "Chuẩn bị vu quy, lên liên tục nha, nhà trai nhà gái sẵn sàng chưa. Cô dâu đã sẵn sàng còn chú rể đầu tiên là ai?".

Tạo hình "cô dâu" của Lê Dương Bảo Lâm khiến ai cũng phải chịu thua về độ lầy lội

Không phụ lòng đầu tư hoành tráng, ngay từ lúc bước đến concert, Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả có mặt không khỏi sửng sốt, sau đó ai cũng không thể nhịn cười vì độ lầy lội của nam diễn viên. Kế đến, Lê Dương Bảo Lâm hội ngộ dàn Anh Trai ở trong hậu trường và nhí nhố quăng miếng cô dâu chú rể khiến ai nấy cũng phải bật cười. Gây sốt nhất chính là khoảnh khắc Lê Dương Bảo Lâm gặp HIEUTHUHAI. Nhận thấy outfit có 1-0-2 của đàn anh, HIEUTHUHAI phải thảng thốt kêu "trời ơi" vì quá bất ngờ. Sau đó, nam rapper vừa nhịn cười vừa làm tiểu phầm với "cô dâu" Lê Dương Bảo Lâm.

Hiện tại trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm cập nhật liên tục khoảnh khắc tại concert ở Anh Trai Say Hi. Với những khán giả ở nhà khi xem clip của nam diễn viên cũng đủ cảm nhận sức nóng của buổi diễn ở thời điểm hiện tại.

Màn tương tác lầy lội của Lê Dương Bảo Lâm và HIEUTHUHAI

Không những HIEUTHUHAI mà Quân A.P cũng trở thành "chú rể" bất đắc dĩ của Lê Dương Bảo Lâm

Sau đêm concert 1 đại thành công với gần 20 nghìn khán giả đắm chìm trong biển lighstick và dàn pháo hoa rợp trời ở Công viên sông Sài Gòn, concert 2 của Anh Trai Say Hi thay đổi địa điểm sang khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, TP. HCM.



Khu vực này từng tổ chức lễ hội nhạc nước WOW Fest 2023 quy mô hơn 5 nghìn khán giả. Sau đêm đầu tiên thu hút gần 20 nghìn khán giả, concert 2 hứa hẹn tiếp tục nô nức người dự show. Chiều 18/10, khung sân khấu của concert Anh Trai Say Hi đã được dựng hoàn tất. Có thể thấy so với concert 1, quy mô cũng không kém là bao nhưng về sơ đồ chỗ ngồi đã có sự thay đổi.

Đêm concert 2 Anh Trai Say Hi còn gây chú ý bởi được tổ chức trùng ngày với concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là ngày 19/10. Việc 2 đêm concert của hơn 60 Anh Trai được diễn ra trong cùng 1 ngày là điều chưa có trong tiền lệ của làng nhạc Việt. Thế nên, không ngoa khi nói ngày 19/10 chính là "đêm lịch sử của concert Việt"!