'Đặt lên bàn cân' EC Van và Suzuki Carry mới hiểu vì sao dân mạng gọi xe mới của VinFast là 'kẻ hủy diệt Su cóc'

Ngày 13/5, hãng xe Việt chính thức công bố mẫu xe chở hàng cỡ nhỏ đầu tiên của mình lấy tên VinFast EC Van.

VinFast EC Van được công bố nhắm tới phân khúc xe chở hàng cỡ nhỏ khiến "Su cóc" cũng được nhắc tới so sánh nhiều. Ảnh: VinFast

Với bản chất là xe chở hàng giá phải chăng, VinFast EC Van lập tức được so sánh với một mẫu xe khá tương đồng tại Việt Nam thường được biết đến dưới cái tên “Su cóc”. Một số cư dân mạng cho rằng Su cóc "sắp toang rồi", "hãy cẩn thận", "toát mồ hôi"... Vậy “Su cóc” là xe gì và khả năng vận hành ra sao?

Danh tính của “Su cóc”

Suzuki Carry Blind Van thường được biết đến dưới cái tên "Su cóc". Ảnh: Suzuki

“Su cóc” là tên gọi vui của cấu hình Blind Van trên Suzuki Carry (còn có tên Super Carry, Carry Pro hoặc Super Carry Pro tùy giai đoạn). Không như nguyên bản là xe tải, cấu hình Blind Van này có khung sau là khoang van kín không cửa sổ (vì thế mới có tên Blind mang nghĩa "mù", chỉ việc không nhìn được ra ngoài).

Tên gọi “Su cóc” được cho là xuất phát từ Lạng Sơn - nơi Suzuki Carry Blind Van được sử dụng rất nhiều để vận chuyển hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh tới thành phố Lạng Sơn. Cái tên kết hợp từ cách gọi tắt của Suzuki và con cóc, ám chỉ hình dáng nhỏ nhắn, linh hoạt của mẫu xe chở hàng này.

Dù Suzuki Carry ra mắt toàn cầu lần đầu tiên từ năm 1978, xe chỉ có mặt tại Việt Nam trong khoảng từ đầu thập niên 1990. Nhờ sự nhỏ gọn nhưng sức chở không tồi (chở được 500 kg hàng hóa hoặc hàng và 3-5 người cùng lúc), xe nhanh chóng trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Tới thời điểm hiện tại, phiên bản Suzuki Carry Blind Van không còn được tiếp tục sản xuất, tuy nhiên vẫn còn được giao dịch trên thị trường xe đã qua sử dụng. Ngoài ra, các bản bán tải thuần vẫn xuất hiện trên thị trường cả dưới dạng cũ và chính hãng. Tên gọi “Su cóc” vì thế chuyển sang gắn liền với Suzuki Carry dù bản Blind Van không còn, tuy nhiên bài viết sẽ tập trung so sánh "Su cóc" cuối cùng

Suzuki Carry và VinFast EC Van

Đều nhắm tới phân khúc xe chở hàng giá rẻ nên việc VinFast EC Van và Suzuki Carry bị so sánh với nhau là điều khó tránh khỏi.

Giá bán

VinFast EC Van đang có mức giá hấp dẫn hơn đối thủ. Ảnh: VinFast

Giá bán công bố của VinFast EC Van là 285 triệu đồng kèm pin. Xe có thêm gói trang bị tùy chọn giá 20 triệu đồng để nâng cấp thêm một số tiện nghi theo nhu cầu.

Trong khi đó, Suzuki Carry Blind Van hiện không còn được phân phối chính thức, do đó người có nhu cầu sẽ phải tìm đến thị trường xe cũ. Trước khi ngừng sản xuất, xe có giá tham khảo 295 triệu đồng tại Việt Nam. Trên thị trường xe cũ, tùy đời "Su cóc" mà xe có giá rao bán khác nhau. Tham khảo một chiếc Carry Blind Van 2022 đang được rao với giá hơn 200 triệu.

Nếu người dùng không muốn mua bản Blind Van cũ, họ sẽ phải chọn bản bán tải Suzuki Carry Pro chính hãng tại Việt Nam hiện tại. Hiện Carry Pro giá khởi điểm hiện tại là 318,6 triệu đồng, bản đắt nhất là thùng kín có giá gần 347,9 triệu đồng.

Có thể thấy, VinFast EC Van có ưu thế trội hơn có giá mềm hơn ngay cả khi so với giá lúc Blind Van còn phân phối chính thức, đặc biệt xe còn có khuyến mãi khởi đầu (giảm 10 triệu đồng cho khách mua xe mới).

Khả năng vận hành

Kích thước tổng thể của "Su cóc" nhỏ hơn so với EC Van. Ảnh: Suzuki

Theo công bố từ VinFast, VinFast EC Van sử dụng động cơ điện 40 mã lực, 110Nm. Trong khi đó, Suzuki Carry Blind Van sử dụng động cơ xăng 970 cm3 công suất 42 mã lực, mô-men xoắn 68 Nm.

Tầm vận hành của VinFast EC Van được công bố ở mức tối đa 150 km. Trong khi đó, Suzuki Carry với dung tích bình nhiên liệu 32 lít và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6 lít/100 km, có thể chạy 530 km.

Về tải trọng, VinFast EC Van có tải trọng công bố ở mức “trên 600 kg” còn Suzuki Carry Blind Van ở mức 580 kg.

Về khả năng chở đồ kích thước lớn, VinFast EC Van hiện chưa có thông số khu vực chở hàng phía sau nên chưa thể so sánh trực tiếp khu vực này giữa 2 xe. Tuy nhiên, nếu chỉ so sánh tham khảo bộ khung ngoài, EC Van (dài x rộng x cao là 3.767 x 1.680 x 1.790mm) có ưu thế hơn khá nhiều so với Suzuki Carry Blind Van (3.290 x 1.395 x 1.780 mm).

Chi phí sử dụng

EC Van sử dụng động cơ thuần điện ước tính mang lại lợi thế lớn về chi phí. Ảnh: VinFast

Với bản chất là xe điện, VinFast EC Van chắc chắn có ưu thế vượt trội so với Suzuki Carry khi chi phí sạc pin thấp hơn nhiều so với đổ xăng.

Với giá điện hiện tại, pin 17 kWh của VinFast EC Van tiêu tốn khoảng 34.000 đồng cho mỗi lần sạc đầy ở bậc giá bán lẻ điện sinh hoạt thấp nhất (bậc 1 - 1.984đ/kWh) và 40.000 đồng ở bậc giá trung bình (bậc 3 - 2.380đ/kWh).

Trong khi đó, tham khảo giá xăng hiện tại (19.170 đồng/lít cho xăng RON 95-III), mỗi lần đổ đầy nhiên liệu của Suzuki Carry Blind Van tiêu tốn khoảng 610.000 đồng. Nếu tính cùng quãng đường vận hành 150 km, Suzuki Carry Blind Van sẽ tiêu tốn của người dùng hơn 170.000 đồng.

An toàn

An toàn sẽ là một yếu tố quan trọng để cân nhắc khi mua xe. Ảnh: VinFast

Một trong những yếu tố được công bố trước của VinFast EC Van là mảng an toàn. Xe được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, phanh tang trống sau cùng các công nghệ như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp (ESS)…

Trong khi đó, tuổi đời của Suzuki Carry không cho phép xe có các trang bị và tính năng an toàn mới. Tham khảo từ website hãng cho bản Pro còn đang phân phối, xe chỉ có dây an toàn, khóa tay lái và cảnh báo chống trộm mặc định cùng camera lùi dưới dạng phụ kiện.

Yếu tố khó lường cần cân nhắc

"Su cóc" có thể bị ảnh hưởng nếu dự thảo về chuẩn khí thải mới được áp dụng. Ảnh: Suzuki

Thời điểm VinFast EC Van rơi vào đúng dịp cộng đồng mạng trong nước đang chú ý về một dự thảo được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất. Dự thảo này đề cập tới việc ô tô đang lưu hành tại Việt Nam sẽ được áp dụng 5 mức chuẩn khí thải dựa theo chuẩn Euro 1 tới Euro 5.

Ngoài ra, Bộ đề xuất ô tô sản xuất từ năm 2017 đăng ký biển số tại Hà Nội và TP.HCM có thể sẽ áp dụng Mức 4 ngay đầu năm sau. Với ô tô sản xuất từ năm 2022, nếu đăng ký biển số tại 2 thành phố lớn sẽ áp dụng Mức 5 từ đầu năm 2027. Các dòng xe không đạt chuẩn này có thể không được lưu thông tại 2 thành phố lớn.

Tất cả nội dung trên vẫn mới dừng ở mức dự thảo và chưa có lộ trình áp dụng. Với VinFast EC Van, người dùng xe hoàn toàn không cần quan tâm tới dự thảo này. Trong khi đó, Suzuki Carry, đặc biệt là các bản cũ, có khả năng bị ảnh hưởng nếu dự thảo này được đưa vào áp dụng.