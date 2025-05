Nguyễn Thị Hà ra đầu thú

Ngày 14/5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phú Ngọc ngày 13/5 vừa tiếp nhận đối tượng truy nã ra đầu thú.

Nguyễn Thị Hà (Sinh năm 1995, ngụ ấp 7, xã Phú Ngọc, Định Quán), là đối tượng bị Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương ra truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 3 - Điều 174 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hà đã trốn khỏi nơi cư trú vào 25/4/2024 và đến 23/12/2024, Công an TP Dĩ An ra Quyết định truy nã số 6534/QĐTN-ĐTTH.

Quyết định truy nã Nguyễn Thị Hà - Ảnh: CA Đồng Nai

Trước đó, đối tượng Nguyễn Thị Hà được xác định lợi dùng lòng tin của người thân quen, nhiều lần đề nghị rút tiền giùm nhưng không trả lại mà chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Hà đã lẩn trốn ở nhiều nơi nhưng cuối cùng đã chọn đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể đến trực tiếp trình diện; gọi điện thoại; thông qua người thân liên hệ với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai https://www.facebook.com/TTCADN.