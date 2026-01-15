Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với chủ tài khoản Facebook Lê Minh Vũ

15-01-2026 - 14:49 PM | Xã hội

Bị can Lê Minh Vũ bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Minh Vũ (sinh năm 1968) thường trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Lê Minh Vũ" và fanpage "Cổng Thông Tin Điện Tử Lê Minh Vũ Nơi Gửi Đơn Đến Hộp Thư Người Nhận" để đăng tải các bài viết chứa đựng nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương.

Các nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời gây hoang mang dư luận, tạo nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ và hoạt động của các cơ quan.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

