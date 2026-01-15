Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ Công ty CP đồ hộp Hạ Long: Một cán bộ thú y ra đầu thú

15-01-2026 - 13:03 PM | Xã hội

Một cán bộ Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng đã ra đầu thú về hành vi nhận hối lộ.

Sáng 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết ngày 12-1, Trần Thị Hương (SN 1974, trú phường An Biên, TP Hải Phòng), là Phó Trưởng Trạm giám sát tàu cá và kiểm dịch lưu động - Chi cục thủy sản, chăn nuôi và thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng), đã đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đầu thú.

Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cùng 3 thuộc cấp

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch khống cho Công ty CP đồ hộp Hạ Long khi xuất bán hàng hóa ra tỉnh khác để nhận hối lộ khoảng 70.000.000 đồng.

Cùng với Trần Thị Hương, Lê Nhật Huy (SN 1990, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng), là nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng phòng bán hàng của Công ty CP đồ hộp Hạ Long, cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 14-1, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ lần thứ nhất đối với Lê Nhật Huy và Trần Thị Hương về hành vi đưa/nhận hối lộ.

Cùng ngày 14-1, Viện cũng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng hàng hóa đầu vào của doanh nghiệp này là Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, Lại Thị Thanh Hương về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 4 Điều 317 Bộ Luật hình sự để phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến 130 tấn thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam), cùng TP Hải Phòng, đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt heo trên địa bàn.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt heo lấy trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty CP đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, Công an thành phố đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng khởi tố đối với 9 bị can gồm cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Theo Tr.Đức

Người lao động

