Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Thị Ngọc Bích

15-01-2026 - 12:44 PM | Xã hội

Đây là đối tượng bị truy nã về hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngày 5/1/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Thị Ngọc Bích, sinh năm 1999, trú tại xã Hòn Đất, tỉnh An Giang; Chỗ ở trước khi lẩn trốn tại thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Bích là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can, truy nã về hai tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Thị Ngọc Bích - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Thị Ngọc Bích (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, trước đó vào ngày 21/8/2025, Phạm Thị Ngọc Bích cùng đồng bọn Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại phòng trọ ở thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Đến ngày 22/8/2025, cũng tại thôn Ngải Dương, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bích tiếp tục tàng trữ 0,925g ma tuý đá (Methaphetamine) với mục đích bán cho người khác để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Ngọc Bích.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Bích không có mặt và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi xác định Phạm Thị Ngọc Bích đã bỏ trốn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã tập trung lực lượng trinh sát, nắm tình hình và xác định đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Quốc lộ 5, địa phận phường Đường Hào để chuẩn bị cho việc lẩn trốn đến các địa bàn khác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã nhanh chóng tổ chức truy bắt thành công Phạm Thị Ngọc Bích và đưa về trụ sở cơ quan để làm việc.

Hiện, đối tượng đang bị áp dụng biện pháp Tạm giam tại Trại tạm số 1 Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

