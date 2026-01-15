Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ Được Đất Bắt: Công an TPHCM đã bắt tổng cộng bao nhiêu người?

15-01-2026 - 12:22 PM | Xã hội

Công an TPHCM đã lấy lời khai, làm rõ các đối tượng trong vụ án Được Đất Bắc cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân.

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được (Được Đất Bắc, SN 1991), Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai) cùng đồng phạm thực hiện. Chuyên án đã làm rõ những mắt xích phía sau và mối quan hệ giữa các băng nhóm.

Công an TPHCM lấy lời khai các đối tượng trong vụ án. Clip: Công an TPHCM

Đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam tổng cộng 44 người về 3 tội danh gồm Cưỡng đoạt tài sản, Cho vay lãi nặng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dưới vỏ bọc mâu thuẫn trên mạng, Được "Đất Bắc" và Phong Lê thực chất bắt tay cấu kết trong các phi vụ đòi nợ phi pháp, núp bóng doanh nghiệp, chia chác lợi ích và dựng kịch bản để đánh bóng tên tuổi.

Theo Công an TPHCM, nhóm Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng hình ảnh, video đòi nợ để phát tán, chia sẻ, bình luận. Mục đích là để khếch trương hình ảnh đòi nợ, áp đảo tinh thần của người vay trả nợ, cuối cùng là để cưỡng đoạt của nạn nhân.

Theo Phạm Dũng

Người lao động

