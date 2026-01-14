Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke Venus Nguyễn Hữu Vương

14-01-2026 - 20:41 PM | Xã hội

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Vương (47 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán karaoke Venus.

Tối 13-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên báo Người lao động rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Vương (47 tuổi, trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi), chủ quán karaoke Venus.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Nguyễn Hữu Vương bị khởi tố về tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256 Bộ luật Hình sự. Vương được xác định là người cầm đầu trong vụ án ma túy hoạt động có tổ chức tại quán karaoke Venus - quán karaoke lớn nhất ở Quảng Ngãi.

Trước đó, khoảng 0h ngày 15-9-2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ kiểm tra quán karaoke Venus tại số 100 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Lộ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đọc lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Hữu Vương (áo đen). Ảnh: NLĐ

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành phong tỏa khu vực trước quán để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác khám xét bên trong. Quá trình khám xét kéo dài đến trưa cùng ngày.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, karaoke Venus vốn là điểm giải trí nổi tiếng tại Quảng Ngãi trong nhiều năm qua. Ngày 22-9-2025, cơ quan điều tra đã khởi tố 38 bị can, trong đó có 9 người là chủ và nhân viên karaoke Venus, để điều tra về các tội danh gồm: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

PV

