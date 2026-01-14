Bắt giữ nhân viên kinh doanh Nguyễn Khánh Duy

Ngày 14/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Khánh Duy (SN 1986, quê thôn Lũng Tả, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Khánh Duy từng là nhân viên kinh doanh của Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen. Trong thời gian làm việc từ tháng 5/2024 đến tháng 8/2024, đối tượng được giao phụ trách giao dịch với khách hàng tại khu vực công ty đóng trên đường 2B, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Duy nhiều lần trực tiếp nhận tiền thanh toán từ khách hàng với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì nộp về công ty theo quy định, đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt, tìm cách che giấu hành vi bằng việc gian dối báo cáo rằng chưa nhận được tiền. Sau đó, Duy chiếm dụng toàn bộ số tiền và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Khánh Duy (dấu x). Ảnh: CA Đồng Nai

Phát hiện sự việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công ty Cổ phần nhựa Hoa Sen đã làm đơn tố giác gửi cơ quan Công an. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ và ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Khánh Duy.

Do bị can bỏ trốn, ngày 30/9/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

Sau thời gian truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Khánh Duy đang lẩn trốn tại địa bàn phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an phường Bà Rịa triển khai bắt giữ đối tượng.

Hiện Nguyễn Khánh Duy đã được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.