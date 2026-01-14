Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Lê Phước Hiệp sinh năm 2000 khi vừa từ Campuchia về

14-01-2026 - 17:08 PM | Xã hội

Lê Phước Hiệp đã bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ sau khi vừa lén lút từ Campuchia quay trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại tỉnh biên giới.

Ngày 10/1, Công an xã Tân Quan (Đồng Nai) đã bắt giữ Lê Phước Hiệp (SN 2000, trú tại An Giang) tại Tây Ninh sau hơn một năm trốn lệnh truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/2024, Lê Phước Hiệp cùng Lưu Thanh Phong đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn xã Tân Khai. Trong lúc ca hát, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn gay gắt dẫn đến xô xát. Hiệp đã dùng dao chém anh Lưu Thanh Phương (em ruột Phong) gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 15%, đồng thời gây thương tích cho cả anh Phong rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Xác định hành vi của Hiệp cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSĐT đã vào cuộc khởi tố. Tuy nhiên, để trốn tránh trách nhiệm pháp luật, Hiệp đã vượt biên trốn sang Campuchia, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Đến ngày 2/12/2024, Công an huyện Hớn Quản (nay thuộc Công an tỉnh Đồng Nai) đã chính thức phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Điều tra viên đọc và giao Quyết định tạm giữ hình sự cho đối tượng Hiệp - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Quan phát hiện Hiệp vừa lén lút từ Campuchia quay trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại tỉnh biên giới. Ngày 10/1/2026, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng khi đang ẩn náu tại xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.

Quá trình vây bắt diễn ra bất ngờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Phước Hiệp để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

