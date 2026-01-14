Từ năm 2026, điều chỉnh phụ cấp chức vụ với những cán bộ, công chức nào?

Nghị định 07/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10-1-2026, đã điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với nhiều nhóm cán bộ, công chức. Đồng thời, quy định rõ nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Việc ban hành Nghị định 07 được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong chế độ phụ cấp, giảm xáo trộn tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn và hiệu quả hơn.