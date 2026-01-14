Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ năm 2026, điều chỉnh phụ cấp chức vụ với những cán bộ, công chức nào?

14-01-2026 - 16:45 PM | Xã hội

Nghị định 07 điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ của nhiều nhóm cán bộ, công chức, đồng thời quy định bảo lưu, truy lĩnh

Nghị định 07/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 10-1-2026, đã điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với nhiều nhóm cán bộ, công chức. Đồng thời, quy định rõ nguyên tắc bảo lưu, truy lĩnh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Từ năm 2026, điều chỉnh phụ cấp chức vụ với những cán bộ, công chức nào? - Ảnh 1.

Việc ban hành Nghị định 07 được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong chế độ phụ cấp, giảm xáo trộn tâm lý đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Theo G.Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau Nổi bật

Một giám đốc bị khởi tố

Một giám đốc bị khởi tố

16:12 , 14/01/2026
Danh sách 316 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh trong tuần đầu tiên năm 2026

Danh sách 316 xe bị phạt nguội ở Bắc Ninh trong tuần đầu tiên năm 2026

15:45 , 14/01/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 14-1: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 14-1: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

15:14 , 14/01/2026
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

13:59 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên