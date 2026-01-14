Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 14-1: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

14-01-2026 - 15:14 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 14-1, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng (chờ cập nhật)

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là ...

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số ...

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt ...

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 14-1, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả. Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Lời kể của người hùng trong vụ cháy nhà nghỉ giữa đêm, nghi phóng hỏa ở Hà Đông: “Tôi chỉ nghĩ còn bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu”

Lời kể của người hùng trong vụ cháy nhà nghỉ giữa đêm, nghi phóng hỏa ở Hà Đông: “Tôi chỉ nghĩ còn bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu” Nổi bật

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau

14:28 , 14/01/2026
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương

13:59 , 14/01/2026
Xóa app chứa mã độc, người đàn ông mất thêm 800 triệu đồng vì sai lầm ai cũng phải tránh xa

Xóa app chứa mã độc, người đàn ông mất thêm 800 triệu đồng vì sai lầm ai cũng phải tránh xa

13:12 , 14/01/2026
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão

12:43 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên