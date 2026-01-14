Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một giám đốc bị khởi tố

14-01-2026 - 16:12 PM | Xã hội

Biết 4 công nhân chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn nhưng Quyền vẫn phân công thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng

Ngày 14-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố giám đốc về vi phạm an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền

Theo tài liệu điều tra, mặc dù biết rõ nhóm công nhân gồm các anh: Phạm Văn B., Nguyễn Văn M., Nhữ Đức H., Hà Văn T. chưa được đào tạo về hàn điện, không có chứng chỉ chuyên môn và chưa được huấn luyện an toàn lao động, nhưng Đinh Quyền, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Q.V. (địa chỉ tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí và công trình xây dựng, vẫn phân công nhóm công nhân thực hiện sửa chữa, cải tạo vỏ xuồng tại khu vực bến "Nhà Thờ", thuộc khu Tràng Lộ, phường Móng Cái 1.

Trong quá trình thi công hàn hồ quang tay để cố định các điểm nối khung mái tôn, do không bảo đảm yêu cầu, biện pháp an toàn, vảy hàn đã rơi xuống téc xăng phía dưới gây nổ, khiến anh Phạm Văn B. bị tai nạn và tử vong tại chỗ.

Căn cứ kết quả điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Quyền (SN 1977, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người", quy định tại khoản 1, Điều 295 Bộ luật Hình sự.

