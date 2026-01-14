Công an vào cuộc vụ 6 nữ sinh hành hung bạn ngay trong lớp học

Liên quan đến vụ nữ sinh P.T.P., lớp 7B, Trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) bị các bạn hành hung ngay trên lớp học, lãnh đạo UBND xã Nam An Phụ cho biết đã giao cho công an xã khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" ngay trong lớp học (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh "hội đồng" ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của các bạn trong lớp.

Theo hình ảnh trong 2 đoạn clip, 1 nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ khác túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người. Do bị đánh "hội đồng", nạn nhân không thể phản kháng, chỉ biết nằm dưới đất, ôm đầu khóc chịu trận.

Sự việc diễn ra ngay trong lớp học trước sự chứng kiến của nhiều học sinh nhưng không ai đứng ra can ngăn. Thậm chí, một số em còn vỗ tay tán thưởng.

Đoạn clip này được cho là xảy ra tại Trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Tối 13-1, lãnh đạo UBND xã Nam An Phụ cho biết đã nắm được sự việc trên và đã yêu cầu Trường THCS Thăng Long báo cáo.

Cũng theo vị lãnh đạo này, theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại lớp 7B, Trường THCS Thăng Long, vào giờ tan học chiều 31-12-2025. Nạn nhân là nữ sinh P.T.P..

Sau khi bị đánh "hội đồng", nạn nhân về nhà không nói gì với ra đình. Tuy nhiên, vào các ngày 5-1 và 7-1 vừa qua, liên tiếp xuất hiện 2 đoạn clip trên mạng xã hội. Biết chuyện, gia đình đã đưa nữ sinh P.T.P. đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) thăm khám. Sau đó, nữ sinh này được chuyển về bệnh viện ở Hải Dương để theo dõi, điều trị.

Sáng 14-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long, cho biết sau khi nắm được vụ việc nữ sinh P.T.P., lớp 7B bị các bạn hành hung, nhà trường đã xác minh và mời phụ huynh cùng các học sinh liên quan đến vụ việc đến họp, tiến hành hòa giải. Nhà trường cũng đã yêu cầu các em viết bản kiểm điểm, tường trình.

"Phía nhà trường xác định, vụ việc xảy ra vào cuối giờ học buổi sáng 31-12-2025, cháu P.T.P. đã bị 6 bạn trong lớp hành hung. Tại buổi làm việc với các phụ huynh và hai bên đã thống nhất hòa giải. Phụ huynh của 6 cháu đã đánh nữ sinh P.T.P. đã thống nhất có trách nhiệm thanh toán tiền thăm khám, điều trị của cháu P.. Các gia đình cũng đã đến thăm và động viện cháu P.. Hiện, sức khỏe, tinh thần của nữ sinh này đã ổn định và dự kiến sẽ xuất viện vào ngày 14-1"- Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long cho biết.