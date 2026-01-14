Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng bị truy nã toàn quốc Huỳnh Ngọc Minh Trang

14-01-2026 - 17:32 PM | Xã hội

Trước đó, Huỳnh Ngọc Minh Trang bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy song đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14/1, Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao đối tượng truy nã Huỳnh Ngọc Minh Trang (sinh năm 2000) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, Huỳnh Ngọc Minh Trang phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và bị Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố nhưng Trang đã nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 19/9/2025, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Huỳnh Ngọc Minh Trang.

Ngày 13/1, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. HCM bắt Trang khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

