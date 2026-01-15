Lý do vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng được triệu tập trước ngày xét xử vụ Đinh Thị Lan

Theo kế hoạch, ngày mai (16/1), TAND khu vực 7 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube Lan Đinh) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam, Quỹ từ thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa án cũng triệu tập một điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM với tư cách người tham gia tố tụng khác.

Bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư bào chữa. Bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là luật sư Hồ Nguyên Lễ.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Báo Dân Trí dẫn nguồn từ cáo trạng cho biết, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bị cáo Lan đã sử dụng tài khoản YouTube nêu trên để tự ghi hình và đăng tải 6 clip lên không gian mạng.

Các video này được xác định có nội dung sai sự thật. Bị cáo biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật, nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái với quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, ban đầu Đinh Thị Lan khai nhận 6 clip trên do bị cáo tự ghi hình tại nơi ở trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM, và đăng tải lên kênh YouTube Lan Đinh. Bị cáo thừa nhận đã tự ghi hình và phát ngôn các nội dung chưa được kiểm chứng liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Tuy nhiên, đến nay, bị cáo Lan thay đổi lời khai, cho rằng mình chỉ ghi hình và phát ngôn, không phải là người đăng tải các video. Dù vậy, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh Đinh Thị Lan chính là người đăng tải các video nêu trên.

Theo cáo trạng, hành vi của bà Lan vi phạm Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 72/2013 ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.