100 CBCS đồng loạt khám xét ở Hà Nội và Ninh Bình, bắt bà chủ Phạm Thị Tuyết SN 1995, thu 25 tấn tang vật

15-01-2026 - 13:33 PM | Xã hội

Phạm Thị Tuyết (SN 1995) cùng các đồng phạm đã điều hành đường dây buôn bán hàng giả quy mô cực lớn.

Ngày 14/1/2026, lực lượng đấu tranh chuyên án do Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đã đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động buôn bán hàng giả trên không gian mạng, liên quan đến 3 đối tượng và thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm đều không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả.

Đồng loạt khám xét ở Hà Nội và Ninh Bình, bắt ông chủ Lê Hữu Minh SN 1993, thu giữ 25 tấn tang vật - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh.

Đồng loạt khám xét ở Hà Nội và Ninh Bình, bắt ông chủ Lê Hữu Minh SN 1993, thu giữ 25 tấn tang vật - Ảnh 3.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp khám xét tại hiện trường.

Đồng loạt khám xét ở Hà Nội và Ninh Bình, bắt ông chủ Lê Hữu Minh SN 1993, thu giữ 25 tấn tang vật - Ảnh 4.

Một số lượng lớn gồm 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ.

Trước đó, vào ngày 13/1/2026, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng và PCTP và sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an TP. Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệu tập, đấu tranh với các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và Lê Hữu Minh (SN 1993), đều trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu đấu tranh các đối tượng khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, đối tượng Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ và nhiều đối tượng khác trên địa bàn cả nước. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả này trên shopee.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

