Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ khẩn cấp bà chủ quán cà phê Nguyễn Thị Thủy

15-01-2026 - 09:16 AM | Xã hội

Theo hồ sơ xác minh, Thủy mở quán cà phê này từ năm 2024.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 15/1 cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1977, trú tại xã Phúc Thịnh) về hành vi "Chứa mại dâm".

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/01/2026, Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính một quán cà phê tại thôn Nguyên Khê. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 03 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay trong cơ sở.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hoạt động này do chủ quán là Nguyễn Thị Thủy trực tiếp điều hành. Theo hồ sơ xác minh, Thủy mở quán cà phê này từ năm 2024. Để tăng thu nhập, Thủy nảy sinh ý định móc nối, lôi kéo một số phụ nữ đến quán để phục vụ khách có nhu cầu mua dâm.

Nguyễn Thị Thuỷ tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA TP Hà Nội

Thủ đoạn của đối tượng là thỏa thuận mức giá với khách, sau đó điều phối gái bán dâm phục vụ tại chỗ. Số tiền thu được từ khách, Thủy và gái bán dâm thống nhất chia đôi (50/50). Hoạt động này diễn ra tinh vi dưới vỏ bọc kinh doanh giải khát nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
316 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

316 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup Nổi bật

Cận cảnh trận địa 4.600 quả pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Cận cảnh trận địa 4.600 quả pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

09:06 , 15/01/2026
Trưởng phòng sân bay về hưu và phi vụ "hạ cánh không an toàn" cùng người tình

Trưởng phòng sân bay về hưu và phi vụ "hạ cánh không an toàn" cùng người tình

08:33 , 15/01/2026
Vụ bắt cóc người đàn ông đưa lên xe: Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên

Vụ bắt cóc người đàn ông đưa lên xe: Bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Yến Uyên

08:11 , 15/01/2026
Một phụ nữ Hà Nội vừa bị mất hơn 8 tỷ đồng thế nào?

Một phụ nữ Hà Nội vừa bị mất hơn 8 tỷ đồng thế nào?

07:51 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên