Bắt giữ khẩn cấp bà chủ quán cà phê Nguyễn Thị Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 15/1 cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1977, trú tại xã Phúc Thịnh) về hành vi "Chứa mại dâm".

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/01/2026, Tổ công tác Công an xã Phúc Thịnh tiến hành kiểm tra hành chính một quán cà phê tại thôn Nguyên Khê. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 03 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm ngay trong cơ sở.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận hoạt động này do chủ quán là Nguyễn Thị Thủy trực tiếp điều hành. Theo hồ sơ xác minh, Thủy mở quán cà phê này từ năm 2024. Để tăng thu nhập, Thủy nảy sinh ý định móc nối, lôi kéo một số phụ nữ đến quán để phục vụ khách có nhu cầu mua dâm.

Nguyễn Thị Thuỷ tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA TP Hà Nội

Thủ đoạn của đối tượng là thỏa thuận mức giá với khách, sau đó điều phối gái bán dâm phục vụ tại chỗ. Số tiền thu được từ khách, Thủy và gái bán dâm thống nhất chia đôi (50/50). Hoạt động này diễn ra tinh vi dưới vỏ bọc kinh doanh giải khát nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Cơ quan CSĐT công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ danh tính các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.