Một phụ nữ Hà Nội vừa bị mất hơn 8 tỷ đồng thế nào?

15-01-2026 - 07:51 AM | Xã hội

Tin vào lời quảng cáo, bà H đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư, nhưng không rút ra được.

Công an TP Hà Nội tối 14/1 cho biết, một phụ nữ vừa bị mất hơn 8 tỷ đồng khi đầu tư vào dự án Vinacapital giả mạo.

Theo đó, thông qua mạng xã hội facebook, bà H biết đến trang “Shark Linh/Quỹ Mở Hợp Tác Đầu Tư VinaCaptial” có quảng cáo về quỹ đầu tư và tư vấn đầu tư. Khi nhắn tin, đối tượng tư vấn bà đầu tư và yêu cầu truy cập vào website: www.vinacapital.amtwznz. Tin vào lời quảng cáo, bà H đã nạp hơn 4,7 tỷ đồng để đầu tư, nhưng không rút ra được. Lúc này, bà H tiếp tục tìm đến trang facebook “Khởi Nghiệp Tại Nhà Cùng Shark Linh” và tiếp tục bị các đối tượng giả mạo hướng dẫn nạp 460 triệu đồng để lấy lại số tiền đã đầu tư.

Phát hiện bị lừa, bà lên mạng tìm kiếm trang facebook hỗ trợ lấy lại tiền. Các đối tượng yêu cầu bà chuyền tiền với lý do “cài virus vào hệ thống để lấy lại tiền”, “phí rút tiền”, “chứng minh tài chính”. Do tin tưởng, bà H đã chuyển 3,25 tỷ đồng với mong muốn lấy lại tiền bị lừa. Tuy nhiên đây là bẫy của các đối tượng lừa đảo. Tổng số tiền bà H bị chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tin vào các dự án có lời hứa lợi nhuận cao, đồng thời chỉ đầu tư qua các kênh hợp pháp được cơ quan chức năng cấp phép. Không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa,

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được giải quyết theo quy định.

Theo Trang Anh

316 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup

Vietlott nổ độc đắc Lotto 5/35 gần 20 tỷ đồng: Cao Bằng gọi tên!

06:45 , 15/01/2026
Thủ đoạn trộm cắp mới tại các đám cưới: Công an cảnh báo

22:16 , 14/01/2026
Hình ảnh đối tượng sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, hiện đang bỏ trốn

21:59 , 14/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke Venus Nguyễn Hữu Vương

20:41 , 14/01/2026

