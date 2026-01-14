Thủ đoạn trộm cắp mới tại các đám cưới: Công an cảnh báo

Thời gian này dư luận xôn xao trước thông tin về vụ trộm cắp tài sản diễn ra trong các đám cưới. Đối tượng đã lợi dụng các thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội để theo dõi, đột nhập vào các đám cưới để thực hiện hành vi phạm pháp.

Cụ thể vào ngày 31/12/2015, Công an xã Đông Thụy Anh (Hưng Yên) nhận được đơn trình báo của một công dân trên địa bàn về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Thời điểm xảy ra vụ việc đúng lúc gia đình đang bận rộn tổ chức đám cưới cho con trai nên không kịp phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành rà soát đối tượng, thu thập tài liệu, chứng cứ, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc. Với tinh thần trách nhiệm cao và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã tập trung phân tích hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đến ngày 03/01/2026, Công an xã Đông Thụy Anh đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Hoàng Văn Bảo (sinh năm 2008, trú tại thôn Nghĩa Khê, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).

Theo thông tin ban đầu thì vào ngày 28/12/2025, tại gia đình bị hại ở xã Đông Thụy Anh, đối tượng Bảo đã đột nhập lên tầng 2 ngôi nhà, trộm cắp tiền và tài sản với tổng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Bảo. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường để làm rõ phương thức, thủ đoạn gây án của đối tượng. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Không dừng lại ở đó, trong quá trình đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp khác với thủ đoạn tương tự.

Cụ thể, trong các ngày 23/3/2025, 01/6/2025 và 26/10/2025, Bảo đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tiền tại các đám cưới của các gia đình thuộc phường Trần Lãm và xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên. Tổng số tiền trộm cắp trong các vụ việc này được xác định là 114 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp khác tại một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Bảo đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tiền tại các đám cưới của các gia đình. (Nguồn ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Hoàng Văn Bảo sử dụng phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, mang tính tinh vi. Đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tìm kiếm, theo dõi thông tin về các đám cưới được tổ chức; sau đó đến hiện trường, trà trộn vào đoàn khách của nhà trai hoặc nhà gái.

Khi phát hiện sơ hở trong quá trình hai gia đình tổ chức hôn lễ, đối tượng nhanh chóng tiếp cận, đột nhập vào khu vực cất giữ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Hoạt động phạm tội của Bảo mang tính chất chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và diễn ra tại nhiều địa bàn khác nhau.

Qua vụ việc, Công an xã Đông Thụy Anh khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là trong thời điểm tổ chức các sự kiện đông người như cưới hỏi, hiếu hỷ vào dịp cuối năm.