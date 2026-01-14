Hình ảnh đối tượng sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, hiện đang bỏ trốn

Mới đây, dư luận bàng hoàng, kinh hãi trước thông tin một đối tượng đã sát hại 2 phụ nữ, hiện đang bỏ trốn.

Nguồn tin trên báo Dân Việt cho hay, chiều ngày 14/1 đã xảy ra một vụ cướp tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) khiến một phụ nữ thiệt mạng. Sau khi gây án, đối tượng này đã rời khỏi hiện trường, tiếp tục di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) và tiếp tục gây án khiến thêm một phụ nữ khác không qua khỏi.

Hiện trường vụ án mạng tại Khu công nghiệp Phố Nối A. (Ảnh: Dân Việt)

Camera an ninh của nhà dân đã ghi lại hình ảnh đối tượng tấn công một phụ nữ trước cửa nhà khiến nạn nhân gục tại chỗ, tử vong. Sau đó, đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 của bị hại, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi trên báo Lao Động, Trưởng Công an xã Như Quỳnh (tỉnh Hưng Yên) cho hay, lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ.

Đối tượng dùng xe máy của bị hại để bỏ trốn. (Ảnh: Lao Động)

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện phương tiện nêu trên hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng thì thông báo cho Công an xã Như Quỳnh (liên hệ đồng chí Tùng, số điện thoại 0986 328 345) để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận kinh hãi, phẫn nộ, mong cơ quan chức năng sớm bắt được đối tượng, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình 2 nạn nhân xấu số.