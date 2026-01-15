Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietlott nổ độc đắc Lotto 5/35 gần 20 tỷ đồng: Cao Bằng gọi tên!

15-01-2026 - 06:45 AM | Xã hội

Tỷ phú Vietlott mới nhất là người chơi xổ số ở Cao Bằng.

Sức nóng của xổ số tự chọn Vietlott tiếp tục bùng nổ khi giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá gần 20 tỷ đồng vừa tìm thấy chủ nhân may mắn tại tỉnh Cao Bằng ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Cơn sốt Lotto 5/35: Khách hàng Cao Bằng trúng gần 20 tỷ đồng

Trong kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) số #00392 diễn ra ngày 10/01/2026, sản phẩm Lotto 5/35 đã chính thức ghi nhận 01 khách hàng trúng giải Độc đắc (Jackpot) với giá trị cực khủng: 19.939.535.500 đồng (hơn 19,9 tỷ đồng).

Đây là tin vui lớn cho cộng đồng người chơi xổ số tại tỉnh Cao Bằng. Với cơ chế quay số linh hoạt 2 lần mỗi ngày và giá trị giải thưởng tích lũy khởi điểm từ 6 tỷ đồng, Lotto 5/35 đang khẳng định vị thế là sản phẩm "săn độc đắc" hấp dẫn nhất hiện nay bên cạnh các dòng vé truyền thống như Mega 6/45 hay Power 6/55.

Vietlott nổ độc đắc Lotto 5/35 gần 20 tỷ đồng: Cao Bằng gọi tên!- Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott Lotto 5/35 gọi tên khách hàng may mắn tại Cao Bằng.

Vietlott khuyến cáo: Cảnh giác với dịch vụ mua hộ vé số online

Đi kèm với sức hút của các giải thưởng lớn, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) – doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính – đã đưa ra thông báo khẩn nhằm bảo vệ quyền lợi người chơi.

Hiện nay, tình trạng mua hộ vé số qua các ứng dụng trung gian thanh toán, tổ chức tín dụng hoặc website không chính thống đang diễn biến phức tạp. Vietlott nhấn mạnh những rủi ro nghiêm trọng khi mua vé không trực tiếp:

Tranh chấp giải thưởng: Khách hàng không giữ vé vật lý dễ bị ép chia giải hoặc không được trả thưởng.

Pháp lý: Hình thức mua hộ qua internet chưa được pháp luật công nhận, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền và trốn thuế.

An ninh: Ảnh hưởng đến trật tự xã hội và quyền lợi sát sườn của người tiêu dùng.

Cách mua vé số Vietlott an toàn và chính thống

Để đảm bảo quyền lợi và chắc chắn nhận thưởng khi may mắn gõ cửa, người chơi chỉ nên giao dịch qua 2 kênh bán hàng được cấp phép:

Hệ thống điểm bán hàng thiết lập trên toàn quốc: Khách hàng nhận vé vật lý trực tiếp tại quầy.

Ứng dụng Vietlott SMS: Kênh phân phối qua điện thoại dành riêng cho các nhà mạng di động.

Người chơi có thể tra cứu kết quả nhanh nhất và nạp tiền mua vé an toàn tại Website chính thức của Vietlott hoặc tải ứng dụng Vietlott SMS.

Theo H.Linh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

159 chủ xe trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau

Người sử dụng thẻ căn cước có thể bị phạt 1 triệu đồng với 4 hành vi sau Nổi bật

Thủ đoạn trộm cắp mới tại các đám cưới: Công an cảnh báo

Thủ đoạn trộm cắp mới tại các đám cưới: Công an cảnh báo

22:16 , 14/01/2026
Hình ảnh đối tượng sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, hiện đang bỏ trốn

Hình ảnh đối tượng sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên, hiện đang bỏ trốn

21:59 , 14/01/2026
Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke Venus Nguyễn Hữu Vương

Ra lệnh bắt tạm giam chủ cơ sở karaoke Venus Nguyễn Hữu Vương

20:41 , 14/01/2026
Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup

Toà án Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù 2 năm nếu tiếp tục vu khống Vingroup

19:08 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên