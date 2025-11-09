Một người ở TPHCM trúng độc đắc Vietlott hơn 21 tỷ đồng

Trưa 9/11, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết, một khách hàng ở TP.HCM vừa trúng giải độc đắc sản phẩm Lotto 5/35 trị giá hơn 21 tỷ đồng.

Một tấm vé trúng độc đắc hơn 21 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Cụ thể, trong kỳ quay số 266 sản phẩm Lotto 5/35, giải độc đắc đã “nổ” với bộ số: 06-07-20-23-34, số đặc biệt là 03. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lĩnh hơn 19,2 tỷ đồng.

Lotto 5/35 cho phép người chơi lựa chọn 5 số trong tập hợp từ 01 đến 35, cùng một số đặc biệt từ 01 đến 12 để tạo thành dãy số dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ. Ngoài ra, người chơi có thể chọn cách chơi nhiều bộ số để gia tăng số lượng bộ số tham gia dự thưởng.

Chỉ cần trùng 1 số đặc biệt, người chơi đã có thể nhận được giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng. Với những hạng giải khác như trùng 3 số chính, 4 số chính hay 5 số chính, phần thưởng sẽ tăng dần từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. Trong trường hợp trúng đồng thời 5 số chính và 1 số đặc biệt, người chơi sẽ giành được giải độc đắc tích lũy, khởi điểm từ 6 tỷ đồng.

Lotto 5/35 là sản phẩm có hai kỳ quay số mỗi ngày vào lúc 13h và 21h, loại hình này mang lại cơ hội trúng độc đắc hai lần/ngày, liên tục 7 ngày/tuần.

Mới đây, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 (độc đắc) sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 179 tỷ đồng cho ông N.V.H. ở Đà Nẵng.

Ông N.V.H. ở Đà Nẵng trúng hơn 179 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Ông H. là giáo viên, có thói quen mua vài tấm vé số mỗi ngày. Sau khi biết mình trúng thưởng, ông vô cùng bất ngờ vì từ trước đến giờ chỉ trúng những giải nhỏ từ 30.000 - 50.000 đồng. Với số tiền "khủng" nhận được, ông H. trao tặng Quỹ Tâm Tài Việt 2,5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Ông cũng sẽ dùng số tiền còn lại để giúp đỡ người thân và gia đình.

Ngày 23/10, Vietlott cũng xác định có một tấm vé trúng độc đắc trong kỳ quay 1.422 của sản phẩm Mega 6/45 trị giá gần 134 tỷ đồng. Tấm vé may mắn này được phát hành ở tỉnh Khánh Hòa.

Bộ số may mắn trúng giải độc đắc là: 05-11-12-24-28-44. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé sẽ thực lĩnh hơn 120 tỷ đồng.