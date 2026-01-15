Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giới thiệu ông Lê Minh Trí ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

15-01-2026 - 15:26 PM | Xã hội

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; đồng thời thông tin về quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, các ý kiến cử tri đều khẳng định ông Lê Minh Trí , Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương là cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, năng lực công tác toàn diện, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và uy tín để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ban Nội chính.

Tại hội nghị, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán TP.HCM. Ông Trí là Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Ông có nhiều năm công tác tại TP.HCM, sau đó, trải qua nhiều chức vụ ở Trung ương: Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao; Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo Trường Phong

Tiền Phong

