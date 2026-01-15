Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xét xử YouTuber Đinh Thị Lan: Lý do tòa triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

15-01-2026 - 16:33 PM | Xã hội

Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày mai 16/1.

Ngày 16/1, Tòa án nhân dân khu vực 7 (TP.HCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (50 tuổi, chủ kênh YouTube “Lan Đinh”) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kế hoạch xét xử mà báo Dân trí đăng tải, phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Bá Hiệp làm chủ tọa. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận khi liên quan đến các cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, cùng Công ty Cổ phần Đại NamQuỹ từ thiện Hằng Hữu tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đáng chú ý, bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư bào chữa tại phiên xét xử. Trong khi đó, phía bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty Cổ phần Đại Nam có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là luật sư Hồ Nguyên Lễ.

Dự kiến, diễn biến tại phiên tòa sẽ làm rõ hành vi của bị cáo cũng như các nội dung liên quan được đưa ra xem xét theo quy định pháp luật.

Xét xử YouTuber Đinh Thị Lan: Lý do tòa triệu tập vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Thị Lan trong một video. Ảnh: FBNV

Trước đó, Viện KSND TP.HCM đã hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Báo Thanh Niên dẫn thông tin từ cáo trạng cho hay, Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh” (đường link Youtube.com.@laning9888). Trong năm 2021, Lan đã tự ghi hình và đăng tải 6 video clip lên không gian mạng với nhiều nội dung bị xác định là sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng.

Cơ quan tố tụng cho rằng các video này có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân, đồng thời tiết lộ thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam – và ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này, trái với quy định của pháp luật.

Cáo trạng nêu rõ, hành vi của Đinh Thị Lan đã vi phạm các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Những vi phạm này bị đánh giá là xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Trong quá trình điều tra, tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, ban đầu Đinh Thị Lan thừa nhận đã tự quay và đăng tải 6 video nói trên tại nơi ở của mình trên đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ). Sau đó, bị can thay đổi lời khai, cho rằng chỉ ghi hình và phát ngôn, còn việc đăng tải do người khác thực hiện.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ chứng minh chính Đinh Thị Lan là người trực tiếp đăng tải các video clip lên kênh YouTube “Lan Đinh”. Do đó, Viện KSND TP.HCM nhận định cần xử lý nghiêm hành vi của bị can nhằm giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Báo Pháp luật TP.HCM cho biết.

