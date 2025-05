Bắt Hứa Văn Hội và 3 đồng phạm lừa đảo bằng ‘công nghệ’ từ Campuchia

Ngày 14/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện, xử lý nhóm đối tượng phạm tội ma túy làm 80 người sập bẫy lừa đảo bằng chiêu đặt phòng nghỉ dưỡng.

Qua công tác nắ m tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Lạng Sơn) phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép về ma tuý. Qua điều tra mở rộng, đơn vị đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh làm rõ đây là nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Công an phường Tam Thanh phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Ảnh: CA Lạng Sơn

Ngày 09/5/2025, tại khu vực đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an phường Tam Thanh phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Hứa Văn Hội (SN 2001), Triệu Văn Thượng (SN 1999), Hứa Văn Được (SN 1997), Lưu Văn Tính (SN 1998), cùng trú tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tiến hành test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Qua điều tra xác định, Hứa Văn Hội do có quen biết với Lành Văn Trọng (SN 1996, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) từ việc đi làm thuê tại các công ty lừa đảo ở Campuchia từ năm 2024. Sau khi về Việt Nam, đến cuối tháng 3/2025, Hội và Trọng thuê địa điểm tại thành phố Lạng Sơn để lắp đặt các thiết bị điện tử (trong đó có một số thiết bị Hội mang từ Campuchia về) phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn 15 ngày, các đối tượng này đã lừa được khoảng 80 nạn nhân, với số tiền trên 250 triệu đồng.

Đối tượng Hứa Văn Hội tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Đối tượng Lành Văn Trọng tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Bằng việc lập fanpage facebook giả mạo, giống các trang công ty, địa điểm du lịch phát triển và chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng. Khi có người tương tác, bình luận thể hiện nhu cầu đi du lịch, các đối tượng sẽ chủ động nhắn tin riêng, gửi hình ảnh các khu du lịch và đưa ra mức giá rẻ hơn thị trường để những người có nhu cầu tin tưởng, lựa chọn.

Sau khi thỏa thuận và có được niềm tin của người có nhu cầu, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc. Đến khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng thông báo sai cú pháp chuyển, tiền bị treo và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền lần 2 thì nạn nhân sẽ được hướng dẫn liên lạc qua facebook của kế toán công ty để nhận lại tiền cọc. Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục lừa đảo tiền của nạn nhân bằng việc đóng thuế, đóng tiền xác minh do sai sót, đóng phí huỷ phòng… nếu muốn nhận lại số tiền bị treo.

Cán bộ điều tra xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: CA Lạng Sơn

Thiếu tá Đinh Xuân Tôn, Điều tra viên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thực hiện tốt Kế hoạch số 483 của Bộ Công an về "Cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy". Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã phát hiện một trang, tài khoản Facebook quảng cáo về đăng ký dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.

Đến ngày 9/5/2025, sau nhiều nỗ lực, chúng tôi đã xác định được danh tính người điều hành trang mạng, địa điểm hoạt động lừa đảo gồm nhiều đối tượng người Việt Nam trở về từ Campuchia móc nối với các đối tượng khác để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo qua không gian mạng với tính chất chuyên nghiệp, tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia. Khi lập nên những tài khoản mạng xã hội có hình thức, nội dung tương đồng với các trang mạng của các Công ty hoạt động du lịch, dịch vụ chân chính. Các đối tượng thực hiện hành vi trong thời điểm nhu cầu sử dụng dịch vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao trong các tháng hè. Sử dụng liên hoàn các thủ đoạn gian dối nhằm tối đa chiếm đoạt số tiền của các bị hại. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nhanh chóng triển khai đấu tranh, ngăn chặn kịp thời nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân".

Qua sự việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo, khi có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, người dân nên tìm hiểu kỹ thông tin, chọn dịch vụ từ công ty uy tín hoặc app du lịch đáng tin cậy. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cảnh báo, địa chỉ các trang giả mạo công ty, địa điểm du lịch thường gần giống với các trang mạng xã hội thật, nhưng không có tích xanh… Vì vậy, người dân cần có sự tìm hiểu kỹ lưỡng. Trong trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hãy kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý.