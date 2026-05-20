5 loại cây nên trồng trên sân thượng vào mùa hè

Vào mùa hè, các bề mặt bê tông trên sân thượng thường hấp thụ nhiều ánh nắng và tiếp tục tỏa nhiệt đến tận chiều tối. Vì vậy, nhiều gia đình, đặc biệt gia đình ở đô thị, tìm cách làm mát tự nhiên bằng cây xanh. Theo Times of India , một số loại cây phù hợp với sân thượng là những cây có lá dày, khả năng giữ ẩm, tạo bóng râm hoặc che phủ tốt.

Tuy nhiên, hiệu quả làm mát của cây còn phụ thuộc vào khí hậu, diện tích sân thượng, mức độ nắng, độ ẩm, cách tưới nước và điều kiện môi trường xung quanh. Khi trồng cây trong chậu lớn hoặc làm vườn trên mái, gia chủ cũng nên chú ý đến thoát nước, giá đỡ và độ an toàn của kết cấu. Dưới đây là 5 loại cây mà bạn có thể tham khảo để trồng trên sân thượng vào mùa hè này.

1. Cây hương nhu tía

Hương nhu tía là loại cây có thể trồng khá dễ trên sân thượng. Loại cây này không chỉ có ý nghĩa tốt lành trong phong thủy và nhiều lợi ích trong y học mà còn được nhắc đến như một cây xanh có thể giúp khu vực ban công, mái nhà mát hơn.

Điểm đáng chú ý của hương nhu tía là tán lá xanh dày, mùi thơm dễ chịu và khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Cây cũng không đòi hỏi cách chăm sóc quá phức tạp. Nhiều người làm vườn thường đặt nhiều chậu hương nhu tía thành cụm để tạo những góc mát nhỏ trên sân thượng.

2. Cây dây nhện

Cây dây nhện là lựa chọn phù hợp với những sân thượng hoặc ban công có diện tích hạn chế. Cây phát triển nhanh, tạo mảng xanh đẹp và có thể chịu được nhiệt độ cao.

Những chiếc lá xanh vươn cong của cây dây nhện có thể tạo bóng râm tự nhiên quanh tường hoặc lan can, đồng thời giúp khu vực sân thượng trông mềm mại, dễ chịu hơn. Vì nhẹ, dễ chăm sóc, cây thường được trồng trong giỏ treo hoặc vườn đứng. Cách bố trí này vừa tiết kiệm diện tích sàn, vừa tạo cảm giác xanh mát cho không gian.

3. Cây neem

Cây neem còn gọi là cây xoan Ấn Độ, sầu đâu.

Neem (cây xoan Ấn Độ, sầu đâu) là một trong những cây có thể chịu nóng tốt. Cây có thể sống trong điều kiện nhiệt độ cao và nắng gắt. Để trồng cây neem trên sân thượng, bạn có thể chọn một số giống neem lùn.

Tán lá dày của neem có thể tạo bóng râm tự nhiên và cải thiện sự lưu thông không khí quanh khu vực mái nhà. Neem được nghiên cứu với các đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng viêm, nên thường được dùng trong hỗ trợ chăm sóc da, vết thương và một số tình trạng nhiễm khuẩn ngoài da.

Một số nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá neem có thể hỗ trợ quá trình lành vết thương nhờ giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, hỗ trợ tạo collagen và biểu mô hóa. Ngoài ra, loại cây này còn được biết đến với đặc tính xua đuổi côn trùng.

Tuy vậy, khi trồng neem trên sân thượng, gia chủ cần cân nhắc kích thước chậu, không gian phát triển và tải trọng khu vực đặt cây.

4. Cây trầu không

Trầu không là cây leo phát triển nhanh, phổ biến ở vùng nhiệt đới. Khi được làm giàn, khung đứng hoặc cho leo trên lưới, những chiếc lá xanh bản rộng của cây có thể tạo thành lớp che phủ tự nhiên, giúp giảm tác động trực tiếp của ánh nắng lên tường, mái hoặc khu vực ban công.

Trầu không có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, chống oxy hóa và kháng viêm, nên thường được sử dụng trong chăm sóc răng miệng, da và hỗ trợ chống nhiễm khuẩn ngoài da.

Trong văn hóa Việt Nam, lá trầu gắn với tục ăn trầu và nghi lễ cưới hỏi, tượng trưng cho tình nghĩa, sự gắn kết và nét đẹp truyền thống của gia đình Việt.

Cây trầu không phù hợp hơn với nơi có ánh sáng một phần, không phải nắng gắt cả ngày, và cần lượng nước ở mức vừa phải. Ngoài tác dụng tạo bóng mát, cây còn giúp sân thượng trông xanh, mềm mại và dễ chịu hơn.

5. Cây dương xỉ

Dương xỉ là loại cây ưa ẩm, có khả năng tạo cảm giác mát nhờ quá trình thoát hơi nước qua lá. Khi được trồng trên sân thượng trong mùa nóng, cây có thể góp phần tăng độ ẩm nhẹ cho không khí xung quanh, từ đó tạo hiệu ứng làm dịu không gian.

Dương xỉ phát triển tốt ở ban công hoặc sân thượng có bóng râm một phần và cần được tưới nước thường xuyên. Ngoài tác dụng hỗ trợ làm mát, tán lá xanh rậm của dương xỉ cũng giúp khu vực sân thượng trở nên mềm mại và thư giãn hơn.

Nguồn: Times of India