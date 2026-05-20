Sơn Tùng M-TP tung teaser dự án mới: 28 giây ám ảnh đậm chất Việt, quyết giữ bí mật đến phút chót

Đúng 20 giờ tối 19/5, Sơn Tùng M-TP chính thức “thả xích” teaser cho dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way , đánh dấu màn comeback được chờ đợi nhất Vpop thời điểm hiện tại. Sau nhiều ngày gieo hint bằng chiếc mặt nạ bí ẩn phủ sóng mạng xã hội, nam ca sĩ cuối cùng cũng tung ra những khung hình đầu tiên cho sản phẩm sẽ phát hành vào ngày 28/5 tới.

Teaser chỉ kéo dài vỏn vẹn 28 giây. Không có cốt truyện rõ ràng, không hé lộ giai điệu cụ thể, không tung bất kỳ thông tin nào về nghệ sĩ kết hợp, Sơn Tùng tiếp tục sử dụng chiến thuật “giữ bí mật đến phút cuối”.

Trong teaser, Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa một không gian đậm màu sắc truyền thống Việt Nam. Nam ca sĩ đứng chính giữa bậc thềm đá cổ kính, xung quanh là hàng chục nhân vật mặc áo choàng tối màu, đồng loạt đeo những chiếc mặt nạ gỗ vô cảm. Tổng thể tạo cảm giác vừa ma mị vừa điện ảnh, gợi liên tưởng đến một nghi lễ cổ xưa hoặc một thế giới giả tưởng mang hơi hướng dân gian đương đại.

Điểm gây chú ý nằm ở tạo hình của Sơn Tùng. Anh diện áo choàng trắng với họa tiết lấy cảm hứng từ mỹ thuật Việt Nam. Mái tóc sáng màu, thần thái quyền lực đứng bất động giữa “rừng mặt nạ” khiến toàn bộ teaser phủ đầy cảm giác bí ẩn, thậm chí có phần ám ảnh.

Khung cảnh phía sau tiếp tục nối dài concept từng được hé lộ qua poster trước đó. Hình ảnh sông nước, kiến trúc cung đình, không gian phủ sương cùng những mảng đá vôi gợi nhắc đến các thắng cảnh Việt Nam. Đáng chú ý, teaser gần như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về âm nhạc. Xuyên suốt 28 giây chỉ có một phân cảnh duy nhất, tiếng chuông leng keng cùng tiếng hét “Come my way” vang lên đầy bí ẩn. Sơn Tùng không thêm thắt bất kỳ dữ liệu nào để khán giả đoán định màu sắc bài hát.

Sau quá nhiều nhịp truyền thông trong gần 1 tuần qua, chiếc mặt nạ của Sơn Tùng đã thực sự trở thành hình ảnh gây ám ảnh. Từ poster, visual teaser đến những động thái xoá bài trên Instagram, toàn bộ chiến dịch quảng bá cho Come My Way đều xoay quanh biểu tượng này. Nó không chỉ tạo nhận diện mạnh mà còn khiến công chúng liên tục đặt câu hỏi: đằng sau chiếc mặt nạ ấy là điều gì?

Theo thông tin chính thức, Come My Way sẽ phát hành lúc 20:00 ngày 28/05/2026 theo giờ Việt Nam, tương đương 09:00 sáng theo giờ EDT tại Mỹ. Việc ghi rõ múi giờ Bắc Mỹ ngay trên teaser cho thấy định hướng quốc tế khá rõ rệt trong chiến lược phát hành lần này. Đây được xem là bước đi nhằm tối ưu lượng streaming từ thị trường quốc tế, đồng thời mở rộng độ phủ cho sản phẩm mới.

Một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất hiện tại chính là nghệ sĩ collab bí mật. Dòng credit “SON TUNG M-TP x _____” tiếp tục xuất hiện nhưng vẫn bị bỏ trống hoàn toàn.

Dù chưa xác nhận, mạng xã hội nhiều ngày qua đã liên tục gọi tên Jason Derulo. Nguồn cơn xuất phát từ việc tối 14/5, Jason Derulo bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc mặt nạ biểu tượng của Sơn Tùng lên trang cá nhân rồi xoá chỉ sau khoảng 1 tiếng. Động thái này lập tức làm dấy lên nghi vấn về một màn hợp tác xuyên quốc gia. Với việc teaser mới tiếp tục giữ kín danh tính người kết hợp, mọi đồn đoán càng được đẩy lên cao hơn.

Màn trở lại lần này mang nhiều kì vọng đặc biệt với Sơn Tùng M-TP. Đã gần 2 năm kể từ Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành vào tháng 6/2024, khán giả vẫn chờ đợi một album hoàn chỉnh từ nam ca sĩ.

Nhiều ý kiến cho rằng Come My Way có thể đóng vai trò như lead single mở đường cho một kỷ nguyên âm nhạc mới của Sơn Tùng. Nhìn vào quy mô hình ảnh, chiến lược truyền thông nhiều lớp và định hướng quốc tế đang được đẩy mạnh, đây khó đơn thuần chỉ là một single phát hành riêng lẻ.

Ở thời điểm Vpop đang cạnh tranh khốc liệt về streaming, fandom lẫn độ phủ truyền thông từ loạt nghệ sĩ trẻ Gen Z và các gương mặt bước ra từ show thực tế, áp lực dành cho Sơn Tùng cũng lớn hơn bao giờ hết. Khán giả hiện không chỉ chờ đợi những con số view hay Top Trending quen thuộc, mà còn kỳ vọng nam ca sĩ sẽ tạo ra một cú huých mới về tư duy âm nhạc, đủ khác biệt để tiếp tục duy trì vị thế độc tôn suốt nhiều năm qua.

