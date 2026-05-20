Bát nước đỏ au cạnh tô phở miền Nam khiến khách phương xa rén ngang, khách quen lại thòm thèm săn lùng

Chỉ cần lướt qua các diễn đàn ẩm thực, bạn sẽ thấy ngay những cuộc tranh luận cực kỳ sôi nổi về chén tiết hột gà. Với người miền Nam, đây là tinh túy, là món ăn kèm thể hiện đẳng cấp sành ăn. Nhưng với du khách hay người miền Bắc, bát nước dùng đỏ au đập thêm quả trứng gà sống lại là một trải nghiệm ẩm thực đầy lạ lẫm và gây tò mò tột độ.

Sự thật về bát nước tiết đỏ au thường gây hiểu lầm

Rất nhiều người lần đầu nhìn thấy chén tiết đã vội vàng hoài nghi đây là thứ nước chảy ra từ thịt đông lạnh. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nước tiết chuẩn chỉnh phải là phần nước ngọt thanh tươm ra từ những tảng thịt bò tươi rói vừa được mổ và chuyển đến quán ngay trong đêm.

Khi người thợ thái thịt và trụng sơ qua nồi nước lèo, phần nước cốt đậm đà, dẻo quánh này mới dần tiết ra. Chính vì chỉ lấy từ thịt tươi mổ trong ngày nên số lượng mỗi buổi bán cực kỳ có hạn. Ở những quán phở truyền thống lâu đời, khách đi ăn muộn là xác định hết phần, có sẵn tiền cũng không thể gọi thêm.

Thú vui thưởng thức đầy xa xỉ trên bàn phở

Lật lại ký ức của những thực khách sành sỏi, việc đập một quả trứng gà ta vào chén nước tiết nóng hổi là cả một nghệ thuật ẩm thực. Khi bưng ra bàn, bạn chỉ cần nặn thêm chút chanh, khuấy nhẹ rồi húp trọn một hơi để cảm nhận vị béo ngậy của lòng đỏ hòa quyện cùng vị ngọt lịm từ nước cốt thịt bò tan chảy ngay trong vòm họng.

Ngày nay, cái thú ăn kiểu quý tộc này vẫn được giữ nguyên vẹn tại các tiệm phở Nam. Thậm chí với nhiều người, đi ăn phở mà thiếu đi chén tiết béo ngậy thì tô phở coi như vơi đi một nửa linh hồn.

Nếu người Hà Nội xem đĩa quẩy giòn tan chấm ngập nước lèo là nguyên lý bất di bất dịch, thì người Sài Gòn lại chọn chén tiết hột gà làm chân ái. Bạn gần như không thể tìm thấy món ăn kèm độc đáo này tại các quán phở gốc Bắc. Sự đối lập này không hằn định khen chê, mà nó tạo nên sức hút cực kỳ duyên dáng cho văn hóa ẩm thực vùng miền.

Lần tới nếu có dịp bước vào một quán phở Nam đúng điệu, thay vì gọi phần thịt quen thuộc, hãy mạnh dạn dặn chủ quán làm ngay một chén tiết hột gà. Chỉ cần một lần dám thử, biết đâu bạn sẽ nghiện luôn hương vị đầy mê hoặc này.