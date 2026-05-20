Phương Nga ngắm trai 6 múi không chớp mắt bị Bình An bắt tại trận

Mới đây, trên trang cá nhân, Bình An đăng tải đoạn clip cùng Phương Nga góp mặt trong show diễn thời trang. Cặp đôi cùng xuất hiện ở hàng ghế đầu để theo dõi show diễn, nhưng spotlight lần này lại thuộc về phản ứng của Phương Nga khi một nam người mẫu sở hữu body 6 múi bước ra sàn diễn.

Trong video, Phương Nga liên tục dùng điện thoại quay lại nam người mẫu đang trình diễn, mắt sáng rỡ và không ngừng hú hét đầy phấn khích trước màn khoe body nóng bỏng. Ngồi ngay bên cạnh, Bình An lập tức có động thái "tác động vật lý" nhẹ vào vợ như một màn nhắc nhở hài hước: "Có chồng rồi mà hú cái gì".

Dù bị ông xã cảnh cáo, Phương Nga vẫn giữ nguyên sự hào hứng. Không những không dừng lại, nàng Á hậu còn quay hẳn camera sang phía Bình An như để trêu ngược chồng. Chứng kiến thái độ "không hề biết sợ" của vợ, nam diễn viên chỉ biết đăng luôn khoảnh khắc này lên mạng xã hội kèm đúng một chữ: "Cay".

Màn tương tác lầy lội của cặp đôi nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Dưới phần bình luận, netizen liên tục để lại những phản ứng hài hước như: "Ông chú có vậy đã bực", "Bình An cũng có múi mà Phương Nga ơi", "Đó là Phương Nga ngắm, thử đổi lại Bình An đi là có chuyện lớn", "Có gia trưởng nhưng không đáng kể", "Nhìn Phương Nga có miếng sợ nào không", "Vỗ vợ nhưng tay có chút rén nhỉ",...

Nhiều cư dân mạng còn thích thú nhận xét rằng dù Bình An cố tỏ ra quyền lực nhưng người thật sự lép vế trong tình huống này lại là nam diễn viên. Phương Nga gần như không có chút miếng sợ sệt nào, vẫn tỉnh bơ quay clip và cười khoái chí mặc cho ông xã liên tục nhắc nhở. Không ít netizen còn đùa vui rằng Bình An chỉ "gia trưởng part-time", còn trong nhà thì Phương Nga mới là "nóc nhà" chính hiệu.

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, đánh dấu cái kết đẹp cho chuyện tình được đông đảo khán giả quan tâm. Từ sau khi về chung một nhà, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân lên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh gia đình trẻ vui vẻ, hài hước và ngập tràn năng lượng tích cực.

Trên trang cá nhân, Bình An và Phương Nga thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường nhưng không khác gì tiểu phẩm. Khi thì cả hai không ngần ngại "bóc phốt", dìm hàng đối phương công khai, lúc lại tung loạt clip trêu ghẹo nhau khiến cư dân mạng cười nghiêng ngả. Chính sự tự nhiên, gần gũi này giúp cặp đôi luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt khán giả.

Dù thường xuyên "cà khịa" nhau trên mạng xã hội, Bình An vẫn được nhiều người nhận xét là mẫu chồng tâm lý, cưng chiều vợ hết mực. Nam diễn viên nhiều lần mạnh tay chi tiền cho những món quà mà Phương Nga yêu thích, từng gây chú ý khi tặng bà xã chiếc ô tô giá trị lớn trong dịp sinh nhật. Không chỉ vậy, Bình An còn thường xuyên đồng hành cùng vợ trong các chuyến du lịch, sự kiện hay thậm chí sẵn sàng đu idol cùng Phương Nga, tạo nên loạt khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước khiến netizen thích thú.