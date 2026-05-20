Mỹ nhân showbiz 28 tuổi lấy chồng Tây: Mua nhà 130 tỷ dành cho giới siêu giàu ở Dubai, view triệu đô nhìn thẳng biển

Kha Mỹ Vân sinh năm 1989, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân Vietnam’s Next Top Model 2012 nhờ gương mặt cá tính và phong cách trình diễn ấn tượng. Năm 2017, ở tuổi 28, cô kết hôn với doanh nhân người Italy hơn cô 6 tuổi. Sau khoảng hai năm sinh sống tại TP.HCM, cặp đôi quyết định chuyển sang Dubai định cư và xây dựng cuộc sống mới.

Từ khi sang Dubai, Kha Mỹ Vân hạn chế hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh, thỉnh thoảng mới tham gia một số show thời trang ở Mỹ. Tại Dubai, vợ chồng cô gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Mới đây nhất, người đẹp 37 tuổi gây chú ý khi chi khoảng 130 tỷ đồng để sở hữu căn hộ hạng sang, có view hướng biển đắt giá cùng không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng xa hoa.

Căn hộ của vợ chồng Kha Mỹ Vân nằm trong tổ hợp bất động sản ven biển dành cho giới thượng lưu và siêu giàu. Được biết, ông xã của nữ người mẫu đã chi khoảng 18 triệu dirham (tương đương khoảng 130 tỷ đồng) để sở hữu cơ ngơi này. Giá mua căn hộ đã bao gồm nội thất, vợ chồng Kha Mỹ Vân chỉ việc dọn vào sống hoặc cho thuê, không phải đầu tư thêm. Căn hộ rộng khoảng 300m² với thiết kế hiện đại gồm 3 phòng ngủ, hệ cửa kính toàn phần đón ánh sáng tự nhiên, hồ bơi riêng cùng ban công view triệu đô hướng thẳng ra biển.

Bên trong căn hộ, không gian được thiết kế theo phong cách mở với trần cao khoảng 3,5m, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Phòng khách, khu vực ăn uống và bếp được kết nối liền mạch, giúp tổng thể căn nhà thêm sang trọng và hiện đại. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là hệ kính cao kịch trần kéo dài từ sàn đến trần, giúp không gian luôn ngập ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn hướng biển cực đắt giá. Từng món nội thất trong nhà đều được lựa chọn kỹ lưỡng theo phong cách tối giản nhưng tinh tế, đồng điệu với tổng thể sang trọng của căn hộ.

Mỗi phòng ngủ trong căn hộ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn hạng sang với phòng tắm riêng rộng rãi, sử dụng nội thất và vật liệu cao cấp. Ngoài ra, căn hộ còn có thêm một phòng tắm bên ngoài để thuận tiện cho sinh hoạt chung. Bể bơi đặt tại ban công phòng ngủ có thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu tầm nhìn đắt giá, mở ra khung cảnh thành phố và biển đầy choáng ngợp. Từ phòng ngủ, phòng tắm đến khu vực ban công hay hồ bơi, mọi không gian đều toát lên vẻ thượng lưu, tinh tế và đậm chất nghỉ dưỡng xa hoa.