"Thần dược" giảm cân mới được giới nội trợ Nhật ưa chuộng : Hành tây + 1 nguyên liệu giúp đánh bay 12kg, hiệu quả hơn cả sinh tố xanh!

Đây là nỗi niềm không của riêng ai, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi từ 30 đến 50: Dù ăn uống kiêng khem, vòng hai vẫn ngày một "phát tướng", vùng thân dưới dễ bị tích nước phồng rộp, cân nặng thì cứ dậm chân tại chỗ, không sao giảm nổi. Thực tế, vấn đề có thể không nằm ở việc bạn "ăn quá nhiều", mà là do quá trình trao đổi chất chậm lại, tuần hoàn kém và cơ thể dễ bị phù nề!

Gần đây, cộng đồng các bà nội trợ Nhật Bản đang sục sôi vì một phương pháp giảm cân mới mang tên "Giảm cân bằng hành tây" .

Bí quyết nằm ở việc tích cực đưa hành tây vào thực đơn hàng ngày một cách khéo léo để thúc đẩy tuần hoàn, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Trong đó, hai công thức "Hành tây ngâm giấm" và "Hành tây trộn táo" là phổ biến nhất. Không chỉ giúp cải thiện cơ địa dễ béo, phương pháp này còn giúp không ít người giảm thành công 12kg một cách lành mạnh, trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn làm đẹp!

Tại sao "Chế độ ăn hành tây" lại bùng nổ tại Nhật Bản?

Hành tây được mệnh danh là "bậc thầy giảm cân" trong thế giới thực phẩm, là nguyên liệu tự nhiên tuyệt vời để thúc đẩy trao đổi chất. Loại củ này rất giàu chất xơ, quercetin và các hợp chất chứa lưu huỳnh. Nó không chỉ thấp calo mà còn giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ tuần hoàn và ổn định nhịp độ ăn uống.

Cụ thể, chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, tăng cảm giác no bụng. Quercetin là một loại phytochemical thường được thảo luận với khả năng chống oxy hóa, thúc đẩy tuần hoàn. Trong khi đó, các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây cũng được cho là giúp duy trì chức năng trao đổi chất và sức khỏe cơ thể. Đối với những người muốn kiểm soát cân nặng, đây là nguyên liệu tương đối dễ dàng để tích hợp vào cuộc sống hàng ngày.

Đặc biệt, hai cách kết hợp phổ biến nhất tại Nhật Bản: "Hành tây ngâm giấm" và "Hành tây trộn táo", mỗi loại đều mang lại những ưu điểm riêng biệt!

Hành tây ngâm giấm: Ổn định sự thèm ăn, cải thiện phù nề - Công thức được bác sĩ Nhật khuyên dùng

Tại Nhật Bản, "Hành tây ngâm giấm" từ nhiều năm nay đã là bí quyết làm đẹp và chăm sóc sức khỏe quen thuộc của các bà nội trợ.

Bác sĩ Shuto Hiroshi, Viện trưởng Phòng khám Minami Koshigaya Fitness Consultation Clinic (tại Nhật Bản), từng đề cập trong cuốn sách "Cả bác sĩ cũng ngạc nhiên! Phép màu cứu mạng của hành tây ngâm giấm" rằng: Từ xa xưa, hành tây và giấm đã được xem là những thực phẩm có giá trị chăm sóc sức khỏe cao. Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu này không chỉ làm cho hành tây dễ ăn hơn mà còn rất phù hợp để sử dụng lâu dài.

Bác sĩ chỉ ra rằng, sau khi ngâm hành tây trong giấm từ 5 ngày trở lên, vị hăng cay kích thích sẽ giảm đi, đồng thời ít gây khó chịu cho dạ dày hơn. Các thành phần như quercetin, hợp chất lưu huỳnh và glutathione trong hành tây giúp chống oxy hóa, thúc đẩy tuần hoàn và duy trì sức khỏe mạch máu. Kết hợp với axit axetic và axit xitric trong giấm, hỗn hợp này còn giúp ổn định sự biến động đường huyết sau bữa ăn.

Nhiều người cũng sử dụng hành tây ngâm giấm như một món khai vị trước bữa ăn. Nhờ vào chất xơ và vị chua, món ăn này giúp tăng cảm giác no, giảm khả năng ăn quá đà, đặc biệt hiệu quả với những người hay thèm ăn hoặc ăn quá nhanh.

Cách làm Hành tây ngâm giấm

Nguyên liệu:

Hành tây: 1 củ (cắt lát)

Giấm táo hoặc giấm gạo lứt: 3 muỗng canh

Mật ong: 5 muỗng canh

Cách làm:

Sau khi cắt lát hành tây, hãy để hành tây "nghỉ" một thời gian, tuyệt đối không ngâm nước ngay lập tức (đây là bước then chốt).

Cho hành tây vào hộp đựng, sau đó thêm giấm và mật ong.

Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, ngâm khoảng 5 ngày là có thể dùng được.

Bác sĩ Shuto Hiroshi cũng chia sẻ, bản thân ông thường ăn kèm món này với bắp cải luộc. Hành tây ngâm giấm có thể bảo quản trong tủ lạnh khoảng 2 tuần.

Lượng khuyên dùng mỗi ngày: Khoảng 50g là đủ. Không nên ăn quá nhiều một lúc để tránh gây kích thích đường ruột.

Hành tây + Táo: Combo giàu xơ giúp tiêu phù nề, hỗ trợ đại tiện

Bên cạnh hành tây ngâm giấm, "Hành tây trộn táo" cũng là cách ăn thanh nhẹ rất được ưa chuộng tại Nhật Bản những năm gần đây! Nguyên nhân là do sự kết hợp của hai loại thực phẩm này không chỉ mang lại hương vị dễ ăn mà còn bổ sung đồng thời chất xơ và phytochemical.

Hành tây giàu chất xơ và quercetin, thường được dùng để thảo luận về khả năng thúc đẩy tuần hoàn, ổn định đường huyết sau bữa ăn và hỗ trợ tiêu hóa. Táo lại chứa pectin, polyphenol và chất xơ, giúp tăng cường nhu động ruột, tăng cảm giác no bụng.

Đặc biệt đối với những người hay ăn ngoài hoặc cơ thể dễ bị phù nề, món khai vị ít calo, giàu xơ này, so với các món tráng miệng nhiều đường hay các món phụ đậm đà, sẽ dễ dàng giúp kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể hơn.

Cách làm Hành tây trộn táo

Nguyên liệu:

Hành tây tím: 1/4 - 1/2 củ

Táo: 1/2 - 1 quả (khuyên dùng cả vỏ)

Một ít dầu ô liu

Giấm táo hoặc nước cốt chanh

Một chút muối để nêm nếm

Cách làm:

Hành tây tím cắt sợi, sau đó ngâm nước đá khoảng 10 - 15 phút để giảm vị hăng cay.

Táo cắt lát mỏng hoặc sợi nhỏ.

Trộn đều tất cả với một ít dầu ô liu, nước cốt chanh hoặc giấm táo.

Lời khuyên là nên dùng món này như một món khai vị trước bữa trưa hoặc bữa tối, bổ sung chất xơ trước, giúp bạn không bị ăn quá nhiều trong bữa chính.

Ăn hành tây giảm cân như thế nào mới hiệu quả? Những ai cần lưu ý

Mặc dù hành tây được mệnh danh là "thực phẩm thần kỳ giảm cân", nhưng nó không phải là loại thực phẩm "càng ăn càng gầy". Chìa khóa thực sự nằm ở việc: Giúp ổn định nhịp độ ăn uống, tăng cảm giác no và cải thiện môi trường trao đổi chất, từ đó giảm cơ hội ăn uống vô độ, ăn quá đà và nạp lượng calo cao.

Khuyên bạn nên bắt đầu thử với lượng nhỏ, ví dụ một ngày ăn khoảng 1/4 - 1/2 củ hành tây là đủ, tránh ăn quá nhiều gây chướng bụng.

Ngoài ra, nếu bản thân bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày, hội chứng ruột kích thích, hoặc dễ bị dư axit dạ dày, cũng cần lưu ý đến hành tây, giấm và chanh - những nguyên liệu có tính kích thích. Hãy cân nhắc giảm lượng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng.

Cách dễ duy trì nhất vẫn là "ít dầu, ít đường, điều độ, kết hợp với bữa chính", hãy coi món này như một phần của chế độ ăn uống hàng ngày, thay vì chế độ ăn kiêng kham khổ ngắn hạn. Đó mới là cách giúp bạn hình thành cơ địa khó tăng cân trở lại.