4 thực phẩm mùa hè được nhiều chị em truyền tai nhau: Vừa bổ khí huyết vừa hỗ trợ làn da mịn màng hơn

Bước vào mùa hè, nhiều phụ nữ thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất ngủ, da xỉn màu vì cơ thể tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Khi thời tiết bắt đầu oi nóng, cơ thể thường tiết nhiều mồ hôi hơn, dễ mất nước và nhanh mệt mỏi. Với phụ nữ hiện đại, áp lực công việc, chăm sóc gia đình cùng lịch sinh hoạt thiếu điều độ càng khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái suy nhược, khó ngủ và da dẻ kém sắc.

Nhiều người cho rằng mùa hè chỉ cần ăn thanh đạm là đủ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây lại là giai đoạn cơ thể cần được bổ sung đầy đủ protein, vitamin và khoáng chất để duy trì năng lượng cũng như bảo vệ làn da trước tác động của nắng nóng.

BS Nguyễn Thu Hà - chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội - từng chia sẻ trên báo Vietnamnet rằng phụ nữ vào mùa hè thường dễ thiếu sắt, mất cân bằng điện giải và suy giảm chất lượng giấc ngủ nếu ăn uống không hợp lý.

Theo bác sĩ, chế độ dinh dưỡng mùa nóng nên ưu tiên thực phẩm giàu protein chất lượng cao, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa và khoáng chất để hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi và cải thiện làn da.

Dưới đây là 4 thực phẩm đang được nhiều chị em truyền tai nhau vì vừa dễ ăn, vừa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe trong mùa hè.

1. Gà ác - món ăn “kinh điển” giúp bồi bổ khí huyết

Trong nhiều gia đình châu Á, gà ác từ lâu đã được xem là món ăn giúp bồi bổ cơ thể, đặc biệt phù hợp với phụ nữ sau sinh, người suy nhược hoặc thường xuyên mất ngủ.

So với gà thông thường, thịt gà ác chứa lượng protein, axit amin và vi chất cao hơn. Ngoài ra, loại thịt này còn giàu sắt, kẽm và vitamin nhóm B - những dưỡng chất quan trọng với quá trình tạo máu và duy trì năng lượng.

Nhiều chị em cho biết sau những ngày làm việc căng thẳng hoặc mất ngủ kéo dài, một bát gà ác hầm thuốc bắc nóng giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu và phục hồi tốt hơn.

Đặc biệt, collagen và protein trong thịt gà cũng góp phần hỗ trợ làn da khỏe mạnh hơn khi thời tiết nóng bức khiến da dễ khô ráp, xỉn màu. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên chế biến quá nhiều dầu mỡ hoặc ăn liên tục với lượng lớn để tránh tăng calo không cần thiết.

2. Cá biển - nguồn dưỡng chất giúp da và tim mạch cùng khỏe

Nếu có một nhóm thực phẩm vừa tốt cho da vừa được đánh giá cao về lợi ích sức khỏe tổng thể, đó chính là cá biển. Các loại cá như cá hồi, cá thu, cá ngừ hay cá mòi rất giàu omega-3 - loại axit béo nổi tiếng với khả năng chống viêm và bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, cá còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin E cùng nhiều khoáng chất như selen và kẽm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn cá thường xuyên có xu hướng sở hữu làn da khỏe hơn, ít khô sạm hơn nhờ omega-3 giúp duy trì độ ẩm tự nhiên của da. Đặc biệt vào mùa hè, khi cơ thể dễ mất nước và chịu tác động mạnh từ tia UV, việc bổ sung cá trong thực đơn có thể hỗ trợ làn da chống oxy hóa tốt hơn.

Không ít chuyên gia còn khuyến khích phụ nữ ăn cá ít nhất 2-3 lần mỗi tuần để hỗ trợ não bộ, giấc ngủ và giảm nguy cơ mệt mỏi kéo dài.

3. Đậu đỏ - món ăn quen thuộc nhưng nhiều lợi ích bất ngờ

Đậu đỏ là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món chè mùa hè, nhưng ít ai biết đây còn là thực phẩm được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm cảm giác mệt mỏi.

Loại đậu này chứa nhiều chất xơ, sắt, magie, vitamin B và flavonoid - nhóm chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Theo quan niệm dinh dưỡng phương Đông, đậu đỏ còn giúp thanh nhiệt, hỗ trợ giấc ngủ và giảm cảm giác nóng trong vào mùa hè.

Không chỉ vậy, lượng chất xơ dồi dào trong đậu đỏ còn giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng - điều được nhiều phụ nữ đặc biệt quan tâm.

Các món như chè đậu đỏ ít đường, cháo đậu đỏ hoặc nước đậu đỏ rang hiện cũng được nhiều chị em lựa chọn như một cách “giải nhiệt” nhẹ nhàng trong mùa nóng.

4. Dâu tằm - loại quả nhỏ nhưng giàu chất chống oxy hóa

Mỗi khi vào mùa hè, dâu tằm lại xuất hiện dày đặc ở chợ và các cửa hàng trái cây. Đây cũng là loại quả được nhiều người yêu thích nhờ vị chua ngọt dễ ăn.

Dâu tằm chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa mạnh có trong nhiều loại quả màu tím sẫm. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin C, sắt và flavonoid. Nhiều nghiên cứu cho thấy anthocyanin có thể giúp bảo vệ thành mạch máu, hỗ trợ chống viêm và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Không ít chị em còn xem dâu tằm như “trợ thủ” chăm sóc da tự nhiên nhờ khả năng hỗ trợ chống oxy hóa từ bên trong.

Dâu tằm có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố, ngâm sữa chua hoặc nấu nước uống mùa hè. Tuy nhiên, vì bề mặt quả khá dễ bám bụi và côn trùng nhỏ nên cần rửa kỹ trước khi ăn.

Ăn thế nào để vừa khỏe vừa đẹp da?

Không nên quá phụ thuộc vào một loại thực phẩm hay ăn theo trào lưu “thần thánh hóa” công dụng của bất kỳ món nào.

Ngoài việc bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng, phụ nữ vào mùa hè cũng nên ngủ đủ giấc, uống nhiều nước, hạn chế thức khuya và giảm đồ uống nhiều đường.

Một chế độ sinh hoạt điều độ kết hợp ăn uống hợp lý mới là “bí quyết” giúp cơ thể khỏe mạnh và làn da duy trì vẻ rạng rỡ lâu dài.

Thực tế, những món ăn quen thuộc như gà ác, cá biển, đậu đỏ hay dâu tằm không phải “thần dược”, nhưng nếu được bổ sung đúng cách, chúng hoàn toàn có thể trở thành trợ thủ giúp phụ nữ chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong mùa hè oi bức.