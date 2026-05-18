Dùng loại quả quen thuộc này mỗi ngày, người đàn ông từng bị chẩn đoán mỡ máu cao khiến bác sĩ bất ngờ khi khám lại: "Anh đã ăn gì trong một năm qua?"

Một năm trước, trong lần khám sức khỏe định kỳ, ông Chu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) được chẩn đoán mỡ máu cao. Bác sĩ khuyên ông điều chỉnh chế độ ăn uống trước khi dùng đến thuốc. Ngoài việc ăn uống lành mạnh hơn, ông duy trì một thói quen đơn giản: mỗi ngày ăn một quả cà chua, khi thì xào, khi trộn salad, lúc nấu canh.

Sau một năm tái khám, bác sĩ bất ngờ khi so sánh hai kết quả: chỉ số mỡ máu của ông giảm từ 3,7 xuống còn 2,1, huyết áp cũng ổn định hơn. Khi được bác sĩ hỏi đã thay đổi thói quen ăn uống nào, ông mới nhận ra: ăn cà chua mỗi ngày có thể là một trong những “trợ thủ” giúp thay đổi tình trạng sức khoẻ bản thân.

Cà chua - thực phẩm quen thuộc nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Trong bữa ăn hàng ngày, cà chua thường xuất hiện như một nguyên liệu phụ nhưng ít ai biết rằng đây lại là một trong những thực phẩm giàu hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, hợp chất lycopene tạo nên màu đỏ đặc trưng của cà chua được xem là yếu tố “then chốt” mang lại nhiều lợi ích.

Về mặt dinh dưỡng, cà chua giàu kali (khoảng 179 mg/100g) và ít natri, đặc điểm lý tưởng cho người cần kiểm soát huyết áp. Một nghiên cứu của Đại học Trung Sơn (Trung Quốc) cho thấy, những người tiêu thụ khoảng 10 - 13g cà chua mỗi ngày có nguy cơ tăng huyết áp thấp hơn đáng kể, tương đương việc ăn ít nhất 1 quả mỗi tuần. Các hợp chất trong cà chua có thể giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ ổn định huyết áp và cải thiện chức năng mạch máu.

Theo nghiên cứu đăng trên PubMed, cà chua chứa lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Không chỉ vậy, những người có chế độ ăn giàu lycopene có nguy cơ đột quỵ thấp hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, các axit hữu cơ trong cà chua còn kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt hiệu quả sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Hàm lượng chất xơ cũng giúp cải thiện nhu động ruột, giảm nguy cơ táo bón.

Cà chua có thực sự giúp phòng ung thư?

Tác dụng “chống ung thư” của cà chua chủ yếu liên quan đến lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh. Các gốc tự do trong cơ thể có thể gây tổn thương DNA, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư, trong khi lycopene giúp trung hòa các tác nhân này. Theo một nghiên cứu tổng quan được đăng trên PubMed, lycopene được ghi nhận có khả năng bảo vệ tế bào và có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số loại ung thư.

Ngoài ra, cà chua còn chứa vitamin C, beta-carotene và nhiều hợp chất sinh học khác, những chất đã được nghiên cứu về vai trò trong việc giảm stress oxy hóa và hỗ trợ hệ miễn dịch. Thông tin từ Harvard Health Publishing cũng cho thấy chế độ ăn giàu cà chua có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt.

Một số nghiên cứu đáng chú ý:

Năm 2002, một phân tích tổng hợp lớn (meta-analysis) công bố trên Journal of the National Cancer Institute cho thấy những người tiêu thụ nhiều cà chua và sản phẩm từ cà chua có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn khoảng 30 - 40%.

Một nghiên cứu dịch tễ học khác cũng ghi nhận rằng việc tiêu thụ thường xuyên các sản phẩm từ cà chua, đặc biệt là sốt cà chua, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ ung thư tiến triển, nhờ khả năng hấp thu lycopene cao hơn khi được nấu chín.

Đáng chú ý, một nghiên cứu theo dõi quy mô lớn trên hơn 29.000 nam giới cho thấy chế độ ăn giàu carotenoid (bao gồm lycopene) có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những kết quả này chủ yếu cho thấy mối liên hệ mang tính quan sát. Như National Cancer Institute (NIH) lưu ý, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định một thực phẩm riêng lẻ có thể trực tiếp ngăn ngừa ung thư. Việc phòng bệnh vẫn cần dựa trên chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng và lối sống lành mạnh tổng thể.

Ăn cà chua đúng cách: Sống hay chín tốt hơn?

Một trong những câu hỏi phổ biến là nên ăn cà chua sống hay nấu chín. Thực tế, mỗi cách đều mang lại lợi ích riêng.

Khi ăn sống, cà chua giữ được hàm lượng vitamin C cao, phù hợp để giải nhiệt và bổ sung vi chất nhanh chóng. Trong khi đó, khi nấu chín, đặc biệt là có thêm một lượng chất béo vừa phải, cơ thể lại hấp thu lycopene tốt hơn. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ tim mạch.

Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên kết hợp linh hoạt cả hai cách chế biến thay vì chỉ sử dụng một dạng.

Những lưu ý quan trọng khi ăn cà chua

Dù tốt cho sức khỏe, cà chua vẫn có thể gây hại nếu sử dụng không đúng cách. Những quả cà chua còn xanh chứa solanine, một chất có thể gây buồn nôn, khó chịu nếu tiêu thụ nhiều. Ngoài ra, cà chua xuất hiện đốm đen hoặc dấu hiệu hư hỏng có thể đã nhiễm nấm và không nên sử dụng.

Bên cạnh đó, việc chế biến với quá nhiều dầu hoặc đường cũng có thể làm giảm lợi ích sức khỏe vốn có của loại thực phẩm này.

Có thể thấy, cà chua không chỉ là nguyên liệu quen thuộc mà còn là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho tim mạch và quá trình chống oxy hóa. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi ích của cà chua, điều quan trọng vẫn là ăn đúng cách và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng.