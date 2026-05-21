Lời khuyên đến những gia đình đang phải “sống chung” với… gián

Gián là một trong những loài côn trùng có khả năng thích nghi cao nhất. Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, chúng có thể sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, nhịn ăn hàng tuần và sinh sản nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn.

Trong môi trường đô thị, nơi có hệ thống cống rãnh dày đặc, nguồn thức ăn phong phú và độ ẩm cao là “điều kiện lý tưởng” để gián phát triển. Chúng thường ẩn nấp ban ngày và hoạt động mạnh vào ban đêm, khiến nhiều gia đình khó phát hiện cho đến khi số lượng đã tăng đáng kể.

Vì sao gián dễ “định cư” trong nhà?

Theo các chuyên gia, gián bị thu hút bởi ba yếu tố chính: thức ăn, nước và nơi trú ẩn. Những vụn thức ăn nhỏ, dầu mỡ bám trên bếp, khu vực ẩm ướt như bồn rửa hay nhà vệ sinh, cùng với các khe hở tối và kín… đều là môi trường lý tưởng để gián phát triển. Khi đã có điều kiện thuận lợi, chúng có thể nhanh chóng sinh sôi thành ổ lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Nguy cơ sức khỏe không thể xem nhẹ

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), gián không chỉ là vấn đề vệ sinh mà còn là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Gián thường di chuyển qua cống rãnh, rác thải, sau đó mang theo vi khuẩn như Salmonella, E. coli trên cơ thể. Khi bò lên thực phẩm hoặc bề mặt chế biến, chúng có thể làm lây lan các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Đáng chú ý, gián còn là một trong những nguồn gây dị ứng trong nhà phổ biến. Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy protein từ phân, nước bọt và xác gián có thể trở thành tác nhân kích thích hệ miễn dịch, làm gia tăng nguy cơ hen suyễn, đặc biệt ở trẻ em sống trong môi trường đô thị. Nhiều trường hợp hen suyễn nặng có liên quan trực tiếp đến mức độ phơi nhiễm với gián trong nhà.

Ngoài ra, sự hiện diện kéo dài của gián còn cho thấy môi trường sống đang tồn tại các vấn đề như ẩm mốc, vệ sinh kém, những yếu tố có thể kéo theo nhiều rủi ro sức khỏe khác. Về mặt tâm lý, nỗi sợ gián cũng có thể gây stress, mất ngủ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Giải pháp kiểm soát gián hiệu quả

Các chuyên gia quốc tế khuyến nghị áp dụng phương pháp “quản lý dịch hại tổng hợp” (IPM), tức kết hợp nhiều biện pháp thay vì phụ thuộc vào hóa chất.

Loại bỏ nguồn sống của gián: Giữ bếp sạch, bảo quản thực phẩm kín, đổ rác mỗi ngày. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), đây là bước quan trọng nhất để kiểm soát gián lâu dài.

Kiểm soát độ ẩm: Sửa chữa rò rỉ nước, lau khô bồn rửa trước khi ngủ. Gián có thể sống lâu hơn nếu có nước, nên việc “cắt nguồn nước” sẽ làm giảm đáng kể khả năng tồn tại của chúng.

Bịt kín lối xâm nhập: Dùng keo, xi măng hoặc gioăng cao su để trám khe hở, đặc biệt quanh đường ống, cửa và tường.

Sử dụng bẫy và mồi diệt gián; Các loại mồi gel diệt gián được nhiều nước khuyến nghị vì gián ăn phải sẽ mang về tổ, giúp tiêu diệt cả đàn. Đây là phương pháp hiệu quả hơn so với xịt thuốc thông thường.

Một số mẹo tự nhiên, an toàn có thể áp dụng ngay tại gia đình:

Trộn baking soda và đường (1:1): Đường thu hút gián, baking soda sẽ gây phản ứng trong cơ thể khiến gián bị tiêu diệt Dùng axit boric: Rắc ở nơi gián thường lui tới, có thể tiêu diệt gián khi tiếp xúc nhưng cần tránh xa trẻ nhỏ Tinh dầu bạc hà, lá nguyệt quế: Mùi mạnh giúp xua đuổi gián khỏi khu vực sinh hoạt Đặt bẫy bằng bia hoặc cà phê: Mùi hấp dẫn khiến gián chui vào và không thoát ra được Dùng vỏ cam, chanh, bưởi: Tinh dầu tự nhiên khiến gián tránh xa Lau nhà bằng phèn chua hoặc giấm: Làm mất dấu mùi và hạn chế gián quay lại Bịt kín khe nứt, đặt lưới chắn đường ống: Ngăn gián xâm nhập từ bên ngoài

Việc kết hợp nhiều biện pháp cùng lúc sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với chỉ áp dụng một cách đơn lẻ.

Trong trường hợp gián xuất hiện với mật độ cao, hoạt động cả ban ngày hoặc đã hình thành ổ lớn, việc tự xử lý thường không còn hiệu quả. Lúc này, các dịch vụ kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp sẽ giúp xử lý tận gốc và ngăn ngừa tái phát.

Gián có thể khó tiêu diệt hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu mỗi gia đình duy trì thói quen vệ sinh và phòng ngừa đúng cách.