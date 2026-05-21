Người đàn ông kiếm 350 triệu USD trong 2 tuần rồi tuyên bố đến từ năm 2256 khiến FBI rúng động

Trong lịch sử thị trường tài chính thế giới, chúng ta từng chứng kiến không ít những vụ gian lận chấn động. Nhưng vụ án xảy ra vào năm 2003 lại mang một màu sắc viễn tưởng đến mức khó tin. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 28 tháng 1 năm 2003, khi cơ quan FBI, dưới sự yêu cầu của SEC, đã tiến hành bắt giữ và thẩm vấn một cá nhân mang tên Andrew Carlssin.

Nguyên nhân của cuộc điều tra xuất phát từ một con số lợi nhuận bất thường. Chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi, người đàn ông 44 tuổi này đã biến số vốn ít ỏi 800 USD thành khối tài sản khổng lồ lên tới 350 triệu USD.

Để đạt được tỷ suất lợi nhuận không tưởng đó, Carlssin đã thực hiện 126 giao dịch mua bán cổ phiếu rủi ro cao mà không hề nếm mùi thất bại dù chỉ một lần. Trong bối cảnh phố Wall Street đang trải qua sự biến động dữ dội và khiến nhiều nhà đầu tư lão luyện phải chịu cảnh thua lỗ nặng nề, chuỗi thắng lợi kỳ lạ của Carlssin lập tức lọt vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, điều khiến vụ án này trở nên nổi tiếng không nằm ở số tiền khổng lồ, mà nằm ở lời khai của nghi phạm. Trong suốt bốn giờ đồng hồ bị FBI thẩm vấn nhằm tìm ra nguồn tin nội gián, Carlssin đã đưa ra một câu trả lời gây sốc. Ông ta khai nhận mình không hề có đường dây rò rỉ thông tin nào, mà bản thân chính là một nhà du hành thời gian tạm thời đến từ tương lai, cụ thể là từ năm 2256.

Theo lời khai của người đàn ông kỳ lạ này, ở thời đại của ông, sự bất ổn của thị trường chứng khoán trong quá khứ là một loại kiến thức lịch sử vô cùng phổ biến. Bất kỳ ai nắm rõ những biến động này đều có thể dễ dàng trục lợi nếu có cơ hội quay ngược thời gian. Mặc dù cố gắng ngụy trang bằng cách thỉnh thoảng để thua lỗ một vài khoản nhỏ, Carlssin thừa nhận ông đã bị lòng tham làm lu mờ lý trí và cuốn theo sức hấp dẫn của những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Để chứng minh cho thân phận của mình, nghi phạm đã đưa ra những lời đề nghị đáng kinh ngạc. Carlssin đã tiên đoán chính xác ngày xảy ra một số sự kiện lớn, đồng thời ngỏ ý muốn cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama Bin Laden cũng như phương pháp chữa trị tận gốc căn bệnh AIDS.

Đổi lại, điều kiện duy nhất ông ta yêu cầu là được trả tự do để quay trở lại cỗ máy thời gian của mình. Dù vậy, khi bị tra hỏi về vị trí giấu cỗ máy, Carlssin đã kiên quyết từ chối tiết lộ vì lo ngại rằng thứ công nghệ tối tân này có thể rơi vào tay những kẻ mang tâm địa xấu.

Đứng trước một lời khai hoang đường, giới chức trách dĩ nhiên không thể tin tưởng. Nhưng có một chi tiết thực tế khiến hồ sơ vụ án trở nên rùng rợn. Các điều tra viên phát hiện ra rằng, trước thời điểm tháng 12 năm 2002, hoàn toàn không có bất kỳ hồ sơ nhân trắc học hay giấy tờ tùy thân nào liên quan đến cái tên Andrew Carlssin.

Ngay cả khi bức ảnh của ông ta được đăng tải trên tờ báo danh tiếng New York Times, cũng không một ai đứng ra nhận diện hay khẳng định từng quen biết người đàn ông này. Cứ như thể ông ta thực sự rơi xuống từ một chiều không gian khác.

Sự việc càng trở nên kỳ bí hơn khi kết cục của vụ án bị bỏ ngỏ một cách khó hiểu. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2003, một nhân vật ẩn danh đã xuất hiện và bỏ ra số tiền một triệu USD để bảo lãnh cho Carlssin. Kể từ giây phút bước ra khỏi phòng giam của FBI, người đàn ông này đã bốc hơi không để lại dấu vết. Ông ta đã không xuất hiện tại phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 4 năm 2003, bỏ lại luật sư của mình trong sự ngơ ngác.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại sau đó với tờ Weekly World News vào cuối tháng 4, Carlssin tiết lộ rằng ông đang ở Toronto để chuẩn bị cho một công ty dự kiến lên sàn chứng khoán vào năm 2007, đồng thời khẳng định bản thân không hề có dấu hiệu lão hóa nhờ đặc tính của việc du hành thời gian.

Về phía chính quyền, FBI và SEC sau đó đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn sự liên hệ với vụ việc, đồng thời khẳng định đây chỉ là một trò lừa bịp của giới truyền thông. Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng Weekly World News vốn là một tờ báo lá cải thiếu uy tín và thường xuyên đăng tải những mẩu chuyện bịa đặt.

Tuy nhiên, việc các cơ quan cấp cao từ chối bình luận chi tiết hay công bố hồ sơ lưu trữ đã khiến những người theo thuyết âm mưu không ngừng đặt câu hỏi. Nếu tất cả chỉ là một trò đùa, tại sao báo chí không chính thức lên tiếng đính chính một cách tường tận?

Cho đến nay, sự thật về Andrew Carlssin vẫn bị bao phủ bởi bức màn bí ẩn. Dù nhiều người coi đây chỉ là câu chuyện giải trí, thì niềm tin vào khả năng du hành thời gian vẫn luôn tồn tại mãnh liệt trong giới khoa học.

Từ lý thuyết tương đối của Einstein, niềm tin của thiên tài Hawking, cho đến những thí nghiệm về lỗ đen vi mô tại tổ chức hạt nhân châu Âu CERN, hay dự án cỗ máy thời gian của giáo sư Ronald Mallet tại đại học Connecticut - tất cả đều chứng minh rằng khát vọng phá vỡ ranh giới thời gian không chỉ nằm trong các bộ phim viễn tưởng.

Liệu Andrew Carlssin có thực sự là một vị khách lạc bước từ tương lai, hay chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của một nhà văn giấu mặt? Câu trả lời có lẽ sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian.