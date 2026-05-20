Vệ sinh điều hòa, người đàn ông sốc nặng khi thấy thứ bên trong

Vào ngày 19/5, người dùng TikTok @woraphot03 đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh phát hiện trứng rắn bên trong điều hòa khi đang vệ sinh.

Clip được đăng tải cùng dòng chú thích: "Đừng tin tưởng điều hòa của bạn nữa nếu bạn tìm thấy thứ như thế này!".

Clip cho thấy một chiếc máy điều hòa cũ, ít sử dụng, có một lớp da rắn lột xác trên đó. Nhưng điều rùng rợn nhất là khi mở tấm che của máy điều hòa ra, người thợ vệ sinh phát hiện bên trong đầy trứng rắn chưa nở - tổng cộng có 10 quả.

Xác và trứng rắn được tìm thấy bên trong điều hòa.

Sau khi được đăng tải, hình ảnh này đã ngay lập tức nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem. Tính tới thời điểm hiện tại clip nhận về 3,7 triệu lượt xem, hơn 117 nghìn lượt thích.

Có nhiều ý kiến thắc mắc làm thế nào con rắn lại vào được nhà và người đăng bài cho rằng nó có thể đã chui vào qua ống dẫn khí điều hòa nối với máy nén ngoài trời, nơi có một khe hở trên tường.

Được biết, việc rắn chui vào điều hòa không phải là hiếm, ngoài gây hoang mang, hoảng sợ, nó còn đe doạ trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Khi phát hiện rắn chui vào điều hoà, tuyệt đối không tự ý dùng tay không bắt rắn để tránh bị rắn cắn và có thể bị điện giật. Hãy gọi ngay cho thợ sửa chữa để tháo mở máy và bắt chúng bằng các đồ vật chuyên dụng.