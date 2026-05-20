Lời khuyên cho những ai vừa ăn vừa xem phim

Sau một ngày dài mệt mỏi, cảm giác vừa ăn tối vừa mở phim hoặc xem YouTube dường như đã trở thành “thú vui chữa lành” của rất nhiều người.

Không ít người thậm chí cảm thấy ăn một mình sẽ nhạt nhẽo hơn nếu thiếu tiếng phim chạy bên cạnh. Từ bữa tối đến những món ăn vặt lúc đêm khuya, màn hình điện thoại hay TV gần như trở thành “bạn đồng hành” quen thuộc trên bàn ăn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, thói quen vừa ăn vừa xem phim có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn nhiều người nghĩ.

Theo Harvard Health Publishing, khi ăn trong trạng thái mất tập trung — chẳng hạn vừa xem TV vừa dùng điện thoại — não bộ sẽ khó nhận biết chính xác cảm giác no. Điều này khiến con người có xu hướng ăn nhiều hơn mức cơ thể thực sự cần.

Đó là lý do rất nhiều người từng có trải nghiệm “ăn hết lúc nào không hay”.

Một bộ phim kéo dài hơn tiếng rưỡi có thể khiến bạn vô thức ăn sạch một gói snack lớn, uống thêm trà sữa hoặc liên tục gọi đồ ăn dù ban đầu không quá đói.

Theo Cleveland Clinic, việc vừa ăn vừa tập trung vào màn hình còn khiến con người ăn nhanh hơn bình thường, nhai ít hơn và giảm khả năng cảm nhận hương vị món ăn.

Nhiều chuyên gia gọi đây là kiểu “ăn vô thức” — tức là ăn theo phản xạ thay vì thật sự chú ý đến cơ thể mình.

Không chỉ ảnh hưởng cân nặng, thói quen này còn có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Theo Johns Hopkins Medicine, ăn quá nhanh hoặc mất tập trung khi ăn có thể khiến cơ thể dễ gặp tình trạng đầy bụng, khó tiêu và ăn quá mức cần thiết.

Ngoài ra, nhiều người có xu hướng chọn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối hoặc đồ ngọt khi xem phim như bỏng ngô, khoai tây chiên, gà rán hay nước ngọt có gas. Nếu lặp lại thường xuyên, điều này có thể ảnh hưởng sức khỏe tim mạch và cân nặng về lâu dài.

Theo American Heart Association, ăn uống mất kiểm soát khi giải trí là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều calo mỗi ngày.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn phải từ bỏ hoàn toàn thói quen xem phim khi ăn. Các chuyên gia cho rằng vấn đề nằm ở cách ăn và mức độ kiểm soát.

Nếu muốn vừa thư giãn vừa xem nội dung yêu thích, bạn nên chú ý khẩu phần ăn trước thay vì cầm cả túi đồ ăn lớn bên cạnh. Việc chia sẵn lượng thức ăn vừa đủ có thể giúp hạn chế tình trạng ăn quá nhiều trong lúc mất tập trung.

Ngoài ra, nên ưu tiên các món nhẹ và lành mạnh hơn như trái cây, sữa chua, hạt dinh dưỡng hoặc bỏng ngô ít bơ thay vì đồ chiên nhiều dầu.

Theo Mayo Clinic, xây dựng thói quen “mindful eating” — ăn uống có chú ý — giúp cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và khiến con người cảm thấy hài lòng hơn với bữa ăn.

Theo Psychology Today, ăn uống trong trạng thái chú ý hơn có thể giúp giảm stress và cải thiện mối liên kết giữa cơ thể với cảm xúc cá nhân.

Nói cách khác, đôi khi một bữa ăn yên tĩnh, không màn hình, không tiếng phim… lại là lúc cơ thể và đầu óc được nghỉ ngơi thật sự.

Xem phim khi ăn không phải điều quá xấu. Nhưng nếu bạn thường xuyên ăn vô thức, ăn quá nhiều hoặc lúc nào cũng cần màn hình mới thấy ngon miệng, có lẽ đã đến lúc điều chỉnh lại thói quen này trước khi sức khỏe bị ảnh hưởng về lâu dài.