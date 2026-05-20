Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh có con em chuẩn bị thi lớp 10

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, nhằm hỗ trợ học sinh và phụ huynh dễ dàng tra cứu thông tin trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, thành phố đã triển khai tiện ích “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trên ứng dụng iHanoi. Công cụ này tích hợp bản đồ số, hiển thị vị trí của 251 điểm thi trên toàn địa bàn.

Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT một cách dễ dàng nhờ tích hợp bản đồ số

Theo hướng dẫn sử dụng, ngay tại giao diện chính của ứng dụng, người dùng có thể truy cập mục “Tra cứu địa điểm thi lớp 10 THPT” trong nhóm tiện ích. Khi vào mục này, hệ thống sẽ hiển thị bản đồ kèm các biểu tượng định vị tương ứng với từng điểm thi.

Điểm nổi bật của tiện ích là khả năng tìm kiếm nhanh bằng cách nhập tên trường hoặc điểm thi. Khi người dùng gõ từ khóa, hệ thống sẽ tự động trả về kết quả phù hợp. Chẳng hạn, khi tìm “THPT Minh Khai”, ứng dụng sẽ hiển thị điểm thi số 153 cùng địa chỉ tại Thôn Đĩnh Tú, xã Kiều Phú, Hà Nội.

Ngoài việc xác định vị trí, hệ thống còn cung cấp thông tin chi tiết cho từng điểm thi như: tên trường tuyển sinh, mã đơn vị, mã điểm thi và số lượng phòng thi. Ví dụ, tại điểm thi 153 - THPT Minh Khai, dữ liệu bao gồm mã đơn vị 2102, mã điểm thi 153 và 26 phòng thi.

Cơ quan quản lý khuyến nghị học sinh và phụ huynh nên chủ động xác định trước địa điểm thi, khảo sát lộ trình, tính toán thời gian di chuyển và lựa chọn phương tiện phù hợp, đặc biệt với những thí sinh thi ở khu vực xa hoặc chưa quen thuộc.

Thực tế các năm trước, tại Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng thí sinh nhầm lẫn địa điểm thi, như nhầm giữa THPT Khương Đình và THCS Khương Đình. Năm 2022 cũng ghi nhận trường hợp thí sinh đến sai điểm thi THPT Minh Khai khi di chuyển nhầm sang THPT Nguyễn Thị Minh Khai, dẫn đến đến muộn giờ làm bài.

Việc tích hợp bản đồ số vào ứng dụng iHanoi được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, giảm áp lực tra cứu cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 251 điểm thi, diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Tỷ lệ chọi căng thẳng tại các trường THPT công lập

Theo số liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố tối 28/4, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay ghi nhận gần 125.000 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh có hạn khiến mức độ cạnh tranh vào các trường THPT công lập trở nên gay gắt hơn.

Trong tổng số 122 trường THPT công lập không chuyên, có tới 54 trường có tỷ lệ chọi từ 1,5 trở lên. Nhiều trường dù không thuộc nhóm “top” vẫn có lượng đăng ký rất cao. Chẳng hạn, THPT Bắc Lương Sơn nhận hơn 7.500 nguyện vọng cho cả 3 lựa chọn, nhưng chỉ tuyển 540 học sinh. Tương tự, THPT Tự Lập có 7.460 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu cũng là 540. THPT Đỗ Mười dù mới bước sang mùa tuyển sinh thứ hai cũng ghi nhận gần 6.000 nguyện vọng nhưng chỉ tuyển 675 chỉ tiêu.

Danh sách 10 trường có tỷ lệ chọi cao nhất Hà Nội năm nay gồm: THPT Yên Hoà (1/3,35), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/3), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,68), THPT Nhân Chính (1/2,61), THPT Kim Liên (1/2,60), THPT Phan Đình Phùng (1/2,55), THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (1/2,19), THPT Thăng Long (1/2,18), THPT Cầu Giấy (1/2,14) và THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa (1/2,09).

THPT Yên Hoà. Nguồn: Fanpage nhà trường

Đáng chú ý, THPT Yên Hoà tiếp tục dẫn đầu về mức độ cạnh tranh. Nếu như năm trước tỷ lệ chọi của trường là 1/2,44 thì năm nay đã tăng lên 1/3,35, với hơn 2.600 học sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu là 765. Trong khi đó, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông vẫn giữ vị trí thứ hai, nhưng tỷ lệ chọi cũng tăng từ 1/2,35 của năm ngoái lên 1/3,0 trong năm nay.

Nhìn chung, mặt bằng tỷ lệ chọi năm nay cao hơn so với năm trước, phản ánh áp lực lớn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội.