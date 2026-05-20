Vì sao máy bay phải "đóng băng trên bầu trời" suốt 35 phút chỉ vì một kỳ thi đại học?

Ở Hàn Quốc, kỳ thi đại học Suneung hay College Scholastic Ability Test (CSAT) từ lâu được xem là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. Đây không chỉ là bài kiểm tra kiến thức, mà còn được coi như “cánh cửa định đoạt số phận” của hàng trăm nghìn học sinh mỗi năm.

Các học sinh chờ đợi kỳ thi tuyển sinh đại học hằng năm tại một phòng thi ở Seoul, Hàn Quốc. REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool

Điều khiến thế giới choáng váng là vào ngày diễn ra kỳ thi, gần như cả xã hội Hàn Quốc phải thay đổi lịch trình để phục vụ thí sinh.

Theo Reuters, trong phần thi nghe tiếng Anh kéo dài khoảng 35 phút, toàn bộ máy bay trên cả nước bị cấm cất và hạ cánh nhằm tránh tiếng ồn ảnh hưởng đến học sinh làm bài. Những chuyến bay đang ở trên không cũng phải giữ độ cao tối thiểu theo hướng dẫn của kiểm soát không lưu.

Năm 2025, khoảng 140 chuyến bay bị điều chỉnh lịch trình vì kỳ thi này, bao gồm cả các chuyến quốc tế.

Không chỉ bầu trời bị “đóng băng”, nhịp sống của cả đất nước cũng thay đổi. Ngân hàng, cơ quan công sở và cả thị trường chứng khoán đều mở cửa muộn hơn thường lệ để tránh tắc đường cho thí sinh đi thi.

Vào mỗi mùa Suneung, hình ảnh cảnh sát dùng mô tô hú còi đưa học sinh tới điểm thi đã trở thành điều quen thuộc tại Hàn Quốc. Nhiều clip ghi lại cảnh thí sinh được cảnh sát mở đường tốc độ cao để kịp giờ thi liên tục lan truyền trên mạng xã hội.

Áp lực của kỳ thi lớn tới mức phụ huynh thường nghỉ làm để đưa con đi thi, sau đó tới chùa hoặc nhà thờ cầu nguyện. Nhiều khu vực quanh điểm thi được yêu cầu hạn chế tiếng ồn, các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động trong giờ thi nghe.

Tại Hàn Quốc, việc đỗ vào các trường đại học danh tiếng như Seoul National University, Korea University hay Yonsei University được xem là bước đệm quan trọng cho nghề nghiệp, địa vị xã hội và thậm chí cả cơ hội kết hôn sau này.

Chính vì vậy, nhiều học sinh Hàn Quốc phải học thêm từ sáng tới khuya suốt nhiều năm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi kéo dài một ngày duy nhất. Trên Reddit, nhiều người nước ngoài gọi Suneung là “kỳ thi khiến cả quốc gia nín thở”.

Áp lực cực lớn của nền giáo dục cạnh tranh cũng nhiều lần gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng Suneung đã tạo ra môi trường học tập quá căng thẳng, góp phần khiến tỷ lệ stress và trầm cảm ở thanh thiếu niên Hàn Quốc tăng cao.

Dù vậy, với nhiều gia đình Hàn Quốc, Suneung vẫn được coi là “trận chiến lớn nhất đời người” trước khi bước vào xã hội trưởng thành. Và có lẽ hiếm nơi nào trên thế giới mà chỉ một kỳ thi lại đủ sức khiến cả đất nước phải đồng loạt chậm nhịp như ở Hàn Quốc.