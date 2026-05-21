Phát hiện 1 người đàn ông SN 1967 "đầu tư" 1,3 triệu mà nhận về hơn 130 tỷ đồng

Quyết định may mắn để đời

Một người đàn ông 59 tuổi, sống tại Mỹ, đã khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về vụ “đầu tư may mắn” để đời của mình. Nhân vật này là Maurice Williams, làm nghề lái xe buýt đưa đón học sinh. Trong lúc trên đường đi làm, ông ghé vào một cửa hàng 7-Eleven ở Hyattsville, bang Maryland để nhận khoản thưởng 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) từ một tấm vé cào có được trước đó.

Thay vì giữ lại số tiền này, Williams quyết định “đầu tư” toàn bộ để mua thêm một vé số mới ngay tại cửa hàng. Sau đó, khi ngồi trong xe kiểm tra kết quả, ông không khỏi sững sờ khi phát hiện mình trúng giải độc đắc cao nhất, trị giá 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng).

“Tôi gần như chết lặng, không tin nổi chuyện đang xảy ra và phải tự trấn tĩnh lại”, ông chia sẻ.

Người đàn ông này đã biến khoản tiền thưởng chỉ 50 USD (khoảng 1,3 triệu đồng) thành giải độc đắc trị giá 5 triệu USD (hơn 131 tỷ đồng). Ảnh: People

Việc đầu tiên làm sau khi nhận thưởng

Người đầu tiên Maurice Williams gọi báo tin vui là mẹ của ông. Sau khi được bà trấn an, Williams cất giữ cẩn thận tấm vé rồi tiếp tục công việc như thường lệ. Tuy nhiên, niềm vui quá lớn khiến ông gần như không thể chợp mắt trong đêm.

Trong giờ nghỉ, ông đã liên hệ với cơ quan xổ số để đặt lịch nhận thưởng. Đến ngày 5/5, ông chính thức có mặt tại trung tâm lĩnh thưởng của bang Maryland và nhận số tiền khổng lồ với nụ cười rạng rỡ.

Williams cho biết, việc đầu tiên ông muốn làm là mua một căn nhà cho mẹ, phần còn lại sẽ được tiết kiệm cho tương lai. Ngoài ra, cửa hàng đã bán tấm vé may mắn cũng nhận được khoản thưởng 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng).

Câu chuyện của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi từ một khoản tiền nhỏ, ông đã có “khoản đầu tư” mang lại giá trị tăng gấp hàng nghìn lần chỉ trong tích tắc.

Trúng số nên làm gì để không “trắng tay”?

Theo chuyên gia hoạch định tài chính James Wrigley (Công ty tư vấn First Financial, Úc), việc bất ngờ sở hữu một khoản tiền lớn không đồng nghĩa với việc bạn sẽ giữ được nó lâu dài. Trên thực tế, không ít người trúng số nhanh chóng rơi vào cảnh cạn tiền do chi tiêu thiếu kiểm soát.

Vì vậy, lời khuyên quan trọng là cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng ngay từ đầu để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản.

Một trong những ưu tiên đầu tiên là sở hữu nhà ở ổn định và đứng tên chính chủ. Theo ông Wrigley, mức chi tiêu của người trúng số có thể tăng vọt, thậm chí gấp nhiều lần so với trước đây, nên việc đảm bảo nền tảng tài chính cơ bản là rất cần thiết.

Trong trường hợp có người thân ngỏ ý muốn được giúp đỡ, chuyên gia tài chính này khuyến nghị người trúng số không nên cho tặng tiền một cách đơn giản. Thay vào đó, nên giúp đỡ dưới dạng có giấy tờ rõ ràng. Cách làm này giúp cả hai bên có cơ sở pháp lý, đồng thời giảm rủi ro nếu phát sinh vấn đề tài chính trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc phân bổ một phần tiền vào các quỹ hưu trí cũng được xem là giải pháp hiệu quả, bởi trong nhiều trường hợp có thể giúp giảm nghĩa vụ thuế tùy theo quy định từng quốc gia.

Ngoài ra, người trúng số nên cân nhắc các hình thức quản lý tài sản dài hạn như lập quỹ tín thác gia đình hoặc đóng góp cho các hoạt động từ thiện. Thu nhập phát sinh từ các khoản đầu tư này có thể trở thành nguồn chi tiêu ổn định, lâu dài thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trúng thưởng ban đầu.

Đáng chú ý, ông Wrigley nhấn mạnh không nên tiêu dần khoản tiền lớn này cho những nhu cầu nhất thời. Thay vào đó, cần hướng tới các kênh tạo thu nhập thụ động như bất động sản, cổ phiếu hoặc các lĩnh vực đầu tư phù hợp.

“Cám dỗ lớn nhất với người trúng số là chi tiêu cho những món đồ xa xỉ. Nhưng nếu không kiểm soát, đây cũng chính là con đường nhanh nhất khiến tài sản ‘bốc hơi’”, ông cảnh báo.

(Tổng hợp)