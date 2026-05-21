Chuyên viên tư vấn học đường cảnh báo: Đem ngay "3 THỨ" này ra khỏi phòng ngủ con bạn!

Nhà có con học cấp 2, có lẽ nhiều cha mẹ cũng từng rơi vào cảnh quen thuộc này: Tối nào con cũng thức khuya làm bài, sáng gọi mãi không dậy, ban ngày thì uể oải, học hành thiếu tập trung. Không ít phụ huynh nghĩ nguyên nhân nằm ở áp lực học tập hay việc dùng điện thoại quá nhiều, nhưng có một điều ít ai để ý: Chính không gian phòng ngủ đôi khi đang âm thầm ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của trẻ.

Một người kể rằng con trai mình sau khi vào lớp 6 thường xuyên ngủ muộn vì bài vở nhiều. Dù thức khuya học tập nhưng đêm nào cậu bé cũng trằn trọc, ngủ không sâu giấc, sáng dậy thiếu năng lượng, thậm chí cả học kỳ gần như không tăng chiều cao. Sau một buổi sinh hoạt chuyên đề tâm lý học đường, người mẹ mới nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở việc học mà còn ở chính không gian trong phòng ngủ của con.

Có 3 thứ cần đưa ngay ra khỏi phòng ngủ để khỏi ảnh hưởng đến con:

Điều đầu tiên được nhắc tới là không nên để bài tập dang dở hay đề kiểm tra chưa hoàn thành ngay trước mắt trẻ khi đi ngủ.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc để sách vở trên bàn học sẽ giúp con nhớ hôm sau tiếp tục làm. Nhưng với học sinh đang chịu áp lực thi cử, những chồng bài tập ấy đôi khi lại trở thành “gánh nặng tâm lý”. Chỉ cần nằm xuống nhìn thấy tập vở chưa hoàn thành, đầu óc trẻ sẽ tiếp tục nghĩ về bài toán chưa giải xong, bài văn chưa viết kịp hay nỗi lo điểm số.

Theo tâm lý học, những việc còn dang dở rất dễ khiến não bộ tiếp tục hoạt động ngay cả khi cơ thể đang nghỉ ngơi. Điều đó khiến trẻ khó ngủ sâu, dễ mơ thấy chuyện học hành và luôn trong trạng thái căng thẳng.

Sau khi hiểu điều này, người mẹ bắt đầu yêu cầu con cất toàn bộ bài tập vào cặp trước giờ ngủ rồi mang ra ngoài phòng khách. Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng chất lượng giấc ngủ của cậu bé cải thiện đáng kể. Phòng ngủ dần trở thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa thay vì kéo dài áp lực học tập.

Điều thứ hai là đừng để những cảm xúc tiêu cực “mắc kẹt” trong phòng ngủ của con.

Tuổi dậy thì vốn nhạy cảm. Một lời trách của thầy cô, mâu thuẫn với bạn bè hay kết quả bài kiểm tra không như mong muốn cũng có thể khiến trẻ buồn bã rất lâu. Nhiều học sinh có thói quen giữ lại những tờ giấy kiểm tra điểm kém, những trang giấy viết đầy tâm trạng hay các món đồ gợi nhớ chuyện không vui.

Người mẹ kể rằng con trai mình từng nhét những bài kiểm tra nhàu nhĩ vào ngăn bàn. Mỗi lần mở ra học bài, cậu bé lại cảm thấy chán nản rồi suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn.

Theo các chuyên gia, phòng ngủ nên là nơi giúp trẻ được thư giãn và chữa lành cảm xúc, chứ không phải “kho chứa” áp lực. Vì vậy, thay vì để con ôm mọi chuyện một mình, cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, quan tâm cảm xúc của trẻ, giúp con giải tỏa tâm trạng trước khi đi ngủ.

Gia đình trong câu chuyện cũng bắt đầu duy trì thói quen dọn dẹp phòng mỗi tuần, bỏ bớt những thứ gợi cảm xúc tiêu cực và thay bằng vài câu động viên hoặc hình ảnh mà con yêu thích. Những thay đổi nhỏ ấy giúp cậu bé thoải mái hơn rất nhiều.

Điều cuối cùng là hạn chế để phòng ngủ quá bừa bộn.

Nhiều người nghĩ trẻ chỉ cần thấy thoải mái là được, nhưng thực tế không gian lộn xộn có thể khiến tâm trí trẻ khó thư giãn. Một căn phòng đầy đồ vật, giấy nhớ, chai lọ hay vật dụng không cần thiết dễ khiến não bộ luôn trong trạng thái bị kích thích và phân tán chú ý.

Một chuyên gia từng nói: “Trật tự của không gian cũng chính là trật tự của tâm trí”. Đặc biệt với học sinh cấp 2, lứa tuổi khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc còn chưa ổn định, một căn phòng đơn giản, gọn gàng sẽ giúp trẻ dễ bình tĩnh hơn sau một ngày học căng thẳng.

Trong câu chuyện được chia sẻ, sau khi tập thói quen dọn bàn học mỗi cuối tuần, chỉ để lại những vật dụng cần thiết và không mang điện thoại lên giường ngủ, cô bé trong gia đình cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhiều cha mẹ đầu tư đủ thứ cho việc học của con nhưng lại quên mất rằng, đôi khi điều trẻ cần nhất sau một ngày dài chỉ là một không gian thật yên để não bộ được nghỉ ngơi. Bởi với học sinh tuổi teen, ngủ ngon không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập, cảm xúc và sự phát triển lâu dài.