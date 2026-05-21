Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nước uống nhiễm vi nhựa: 2 bước loại bỏ cực đơn giản

Theo Anh Thư | 21-05-2026 - 15:12 PM | Sống

Một thói quen cũ có thể là cách hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng nguồn nước uống bị vi nhựa xâm nhập.

Ngày càng nhiều các nghiên cứu cho thấy vi nhựa đã xâm nhập vào đời sống theo nhiều phương diện, bao gồm cả nguồn nước máy mà chúng ta sử dụng để ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

Điều này gây nên không ít lo lắng, bởi một số nghiên cứu khác đã liên kết tình trạng vi nhựa xâm nhập cơ thể với nhiều vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology Letters, bạn có thể dễ dàng hạn chế điều đó nhờ cách xử lý nước uống.

Nước uống nhiễm vi nhựa: 2 bước loại bỏ cực đơn giản- Ảnh 1.

Nguồn nước uống nhiễm vi nhựa đang là vấn đề gây đau đầu cho các nhà khoa học - Ảnh minh họa: HARVARD HEALTH

Theo Science Alert, nhóm tác giả dẫn đầu bởi kỹ sư y sinh Zimin Yu từ Đại học Y khoa Quảng Châu (Trung Quốc) cho biết một cách xử lý nước uống "truyền thống" có thể giúp loại bỏ vi nhựa hiệu quả.

Ngày nay, nguồn nước uống ở nhiều nơi được xử lý nhờ các hệ thống lọc tiên tiến.

Nhưng theo nghiên cứu mới này, để lọc bỏ vi nhựa hiệu quả nhất, bạn nên đun sôi nước trước.

Trong thí nghiệm, các tác giả chỉ ra rằng khi đun sôi nước, các hạt vi nhựa cùng với khoáng chất hiện diện bên trong nước tăng cường kết tủa.

Các mảng kết tủa bao gồm vi nhựa bám vào khoáng chất này thường lắng đọng dưới đáy bình và dễ dàng được lọc bỏ bởi các hệ thống lọc thô sơ nhất như lưới thép không gỉ dùng để lọc trà.

Hiệu quả lọc bỏ vi nhựa từ phương pháp này có thể đạt từ 34%-90% đối với các loại "nước cứng", tức nước giàu khoáng chất và hay để lại cặn dưới đáy bình đun.

Đối với nước mềm (ít khoáng chất), hiệu quả lọc bỏ vi nhựa vẫn đạt khoảng 25%.

"Các hạt nano/vi nhựa  trong nước máy thoát ra từ các hệ thống xử lý nước tập trung đang ngày càng trở thành mối lo ngại toàn cầu, vì chúng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người thông qua việc uống nước" - các tác giả cảnh báo.

Vì vậy, phát hiện thú vị nói trên có thể cung cấp một giải pháp đơn giản để giảm thiểu lượng vi nhựa mà con người hấp thụ qua nước uống, từ đó giảm nguy cơ các vấn đề sức khỏe mà khoa học nghi ngờ rằng chúng có thể thúc đẩy.

Nước uống nhiễm vi nhựa: 2 bước loại bỏ cực đơn giản - Ảnh 2.Phát hiện mối quan hệ đặc biệt giữa cân nặng và tuổi thọ

Nhiều người nghĩ rằng, người gầy, chỉ số BMI thấp là người khỏe mạnh, ít nguy cơ sức khỏe hơn. Tuy nhiên, điều này là sai lầm.

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ Nổi bật

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ Nổi bật

Tin rất vui: 1 địa phương chi 80 tỷ đồng/năm để người dân được miễn 100% khoản phí này

Tin rất vui: 1 địa phương chi 80 tỷ đồng/năm để người dân được miễn 100% khoản phí này

15:02 , 21/05/2026
3 loại thực phẩm người sống sót sau ung thư nhất định phải ăn: Hãy nói với người quen của bạn!

3 loại thực phẩm người sống sót sau ung thư nhất định phải ăn: Hãy nói với người quen của bạn!

14:55 , 21/05/2026
5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà

14:44 , 21/05/2026
1 bộ phận của gà nhiều cholesterol gấp gần 5 lần mỡ lợn: Thích tới mấy cũng phải hạn chế

1 bộ phận của gà nhiều cholesterol gấp gần 5 lần mỡ lợn: Thích tới mấy cũng phải hạn chế

14:12 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên