5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người gặp khó khăn khi chăm sóc cây cối vì không phải loại nào cũng chịu được nhiệt độ cao. Thực tế, có những loại cây vừa dễ sống, ít tốn công chăm sóc lại có khả năng chịu nóng rất tốt, phù hợp để trồng trong nhà lẫn ngoài sân vườn. Không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, các loại cây này còn góp phần tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn giữa thời tiết oi bức. Dưới đây là 5 loại cây được nhiều người đánh giá cao về khả năng "chịu nhiệt", dù thời tiết nắng nóng vẫn phát triển tốt.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây nổi tiếng vì sức sống bền bỉ và cực kỳ dễ chăm. Cây có thể chịu nóng tốt, thích nghi được với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ phòng máy lạnh đến ban công có nắng nhẹ. Điểm được yêu thích ở lưỡi hổ là khả năng chịu hạn cao, không cần tưới nước thường xuyên. Với những người bận rộn hoặc hay quên chăm cây, đây gần như là lựa chọn “quốc dân”. Ngoài ra, dáng cây gọn gàng, hiện đại nên rất phù hợp để đặt ở phòng khách, góc làm việc hoặc hành lang. Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp bảo vệ không gian sống và mang lại cảm giác vững chãi cho ngôi nhà.

Sen đá

Sen đá cũng là cái tên quen thuộc trong danh sách các loại cây chịu nóng tốt. Loại cây này có khả năng tích nước trong lá nên vẫn sống khỏe dù thời tiết nắng gắt hoặc nhiều ngày không được tưới nước. Sen đá có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau nên thường được dùng để decor bàn học, cửa sổ, ban công hoặc góc cà phê nhỏ trong nhà. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng và tránh tưới quá tay là cây có thể phát triển xanh tốt trong thời gian dài. Nhiều người thích trồng sen đá vì cây nhỏ gọn, dễ chăm và mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiện đại. Ngoài ra, đây cũng là loại cây khá phù hợp với những không gian sống tối giản hoặc diện tích nhỏ.

Hoa giấy

Nếu muốn tìm một loại cây càng nắng càng nở đẹp thì hoa giấy là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đây là loại cây nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt tốt, ít sâu bệnh và ra hoa rực rỡ quanh năm nếu được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng. Hoa giấy thường được trồng ở sân vườn, ban công hoặc trước cổng nhà để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Cây có nhiều màu sắc như hồng, đỏ, cam, tím, trắng nên rất dễ chọn theo sở thích. Một ưu điểm khác của hoa giấy là càng nắng cây càng dễ ra hoa. Nếu chăm đúng cách và hạn chế tưới quá nhiều nước, cây sẽ cho hoa dày và màu sắc nổi bật hơn. Ngoài tác dụng làm đẹp, hoa giấy còn giúp không gian trở nên sinh động và mát mắt hơn đáng kể.

Sử quân tử

Sử quân tử là loại cây dây leo được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng chịu nắng tốt và hoa có mùi thơm dễ chịu. Cây thường được trồng ở cổng nhà, ban công hoặc làm giàn che nắng vì phát triển khá nhanh và tạo nhiều bóng mát. Điểm đặc biệt của sử quân tử là hoa có thể đổi màu từ trắng sang hồng rồi đỏ đậm khi nở, tạo cảm giác rất bắt mắt. Vào mùa hoa, cả không gian thường ngập hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, nhất là vào buổi tối. Loại cây này không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần có ánh nắng và cắt tỉa định kỳ là cây có thể leo xanh tốt quanh năm. Với những ai muốn sân vườn vừa đẹp vừa có cảm giác thư giãn thì sử quân tử là lựa chọn rất đáng thử.

Trầu bà

Trầu bà là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình vì vừa dễ sống vừa có khả năng thích nghi tốt với môi trường nóng ẩm. Cây có thể trồng trong nước hoặc đất, đặt ở phòng khách, bàn làm việc hay treo ở ban công đều phù hợp. So với nhiều loại cây cảnh khác, trầu bà không cần quá nhiều ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn chịu nhiệt khá tốt nếu được tưới nước hợp lý. Lá cây xanh mướt, phát triển nhanh nên giúp không gian có cảm giác tươi mát hơn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, nhiều người còn yêu thích trầu bà vì cây dễ chăm và phù hợp với nhiều kiểu không gian sống khác nhau. Chỉ cần cắt tỉa gọn gàng, cây sẽ phát triển rất đẹp mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.