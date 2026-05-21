Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà

Theo Phác Thái Anh | 21-05-2026 - 14:44 PM | Sống

Những loại cây có khả năng chịu nóng tốt, dễ thích nghi và phù hợp với nhiều kiểu không gian sống.

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người gặp khó khăn khi chăm sóc cây cối vì không phải loại nào cũng chịu được nhiệt độ cao. Thực tế, có những loại cây vừa dễ sống, ít tốn công chăm sóc lại có khả năng chịu nóng rất tốt, phù hợp để trồng trong nhà lẫn ngoài sân vườn. Không chỉ giúp không gian thêm xanh mát, các loại cây này còn góp phần tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn giữa thời tiết oi bức. Dưới đây là 5 loại cây được nhiều người đánh giá cao về khả năng "chịu nhiệt", dù thời tiết nắng nóng vẫn phát triển tốt.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những loại cây nổi tiếng vì sức sống bền bỉ và cực kỳ dễ chăm. Cây có thể chịu nóng tốt, thích nghi được với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, từ phòng máy lạnh đến ban công có nắng nhẹ. Điểm được yêu thích ở lưỡi hổ là khả năng chịu hạn cao, không cần tưới nước thường xuyên. Với những người bận rộn hoặc hay quên chăm cây, đây gần như là lựa chọn “quốc dân”. Ngoài ra, dáng cây gọn gàng, hiện đại nên rất phù hợp để đặt ở phòng khách, góc làm việc hoặc hành lang. Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp bảo vệ không gian sống và mang lại cảm giác vững chãi cho ngôi nhà.

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà- Ảnh 1.

Sen đá

Sen đá cũng là cái tên quen thuộc trong danh sách các loại cây chịu nóng tốt. Loại cây này có khả năng tích nước trong lá nên vẫn sống khỏe dù thời tiết nắng gắt hoặc nhiều ngày không được tưới nước. Sen đá có nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau nên thường được dùng để decor bàn học, cửa sổ, ban công hoặc góc cà phê nhỏ trong nhà. Chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng và tránh tưới quá tay là cây có thể phát triển xanh tốt trong thời gian dài. Nhiều người thích trồng sen đá vì cây nhỏ gọn, dễ chăm và mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiện đại. Ngoài ra, đây cũng là loại cây khá phù hợp với những không gian sống tối giản hoặc diện tích nhỏ.

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà- Ảnh 2.

Hoa giấy

Nếu muốn tìm một loại cây càng nắng càng nở đẹp thì hoa giấy là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Đây là loại cây nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt tốt, ít sâu bệnh và ra hoa rực rỡ quanh năm nếu được trồng ở nơi có nhiều ánh sáng. Hoa giấy thường được trồng ở sân vườn, ban công hoặc trước cổng nhà để tạo điểm nhấn cho không gian sống. Cây có nhiều màu sắc như hồng, đỏ, cam, tím, trắng nên rất dễ chọn theo sở thích. Một ưu điểm khác của hoa giấy là càng nắng cây càng dễ ra hoa. Nếu chăm đúng cách và hạn chế tưới quá nhiều nước, cây sẽ cho hoa dày và màu sắc nổi bật hơn. Ngoài tác dụng làm đẹp, hoa giấy còn giúp không gian trở nên sinh động và mát mắt hơn đáng kể.

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà- Ảnh 3.

Sử quân tử

Sử quân tử là loại cây dây leo được nhiều gia đình yêu thích nhờ khả năng chịu nắng tốt và hoa có mùi thơm dễ chịu. Cây thường được trồng ở cổng nhà, ban công hoặc làm giàn che nắng vì phát triển khá nhanh và tạo nhiều bóng mát. Điểm đặc biệt của sử quân tử là hoa có thể đổi màu từ trắng sang hồng rồi đỏ đậm khi nở, tạo cảm giác rất bắt mắt. Vào mùa hoa, cả không gian thường ngập hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, nhất là vào buổi tối. Loại cây này không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần có ánh nắng và cắt tỉa định kỳ là cây có thể leo xanh tốt quanh năm. Với những ai muốn sân vườn vừa đẹp vừa có cảm giác thư giãn thì sử quân tử là lựa chọn rất đáng thử.

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà- Ảnh 4.

Trầu bà

Trầu bà là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình vì vừa dễ sống vừa có khả năng thích nghi tốt với môi trường nóng ẩm. Cây có thể trồng trong nước hoặc đất, đặt ở phòng khách, bàn làm việc hay treo ở ban công đều phù hợp. So với nhiều loại cây cảnh khác, trầu bà không cần quá nhiều ánh nắng trực tiếp nhưng vẫn chịu nhiệt khá tốt nếu được tưới nước hợp lý. Lá cây xanh mướt, phát triển nhanh nên giúp không gian có cảm giác tươi mát hơn. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, nhiều người còn yêu thích trầu bà vì cây dễ chăm và phù hợp với nhiều kiểu không gian sống khác nhau. Chỉ cần cắt tỉa gọn gàng, cây sẽ phát triển rất đẹp mà không tốn quá nhiều công chăm sóc.

5 cây "chịu nóng" tốt nhất, nhà nào cũng nên trồng 1 loài trong nhà- Ảnh 5.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ Nổi bật

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ Nổi bật

1 bộ phận của gà nhiều cholesterol gấp gần 5 lần mỡ lợn: Thích tới mấy cũng phải hạn chế

1 bộ phận của gà nhiều cholesterol gấp gần 5 lần mỡ lợn: Thích tới mấy cũng phải hạn chế

14:12 , 21/05/2026
Không phải trường chuyên, ngôi trường này ở Hà Nội vẫn hút hơn 6.300 thí sinh tranh suất vào lớp 6, tỷ lệ chọi gần 1/20

Không phải trường chuyên, ngôi trường này ở Hà Nội vẫn hút hơn 6.300 thí sinh tranh suất vào lớp 6, tỷ lệ chọi gần 1/20

14:05 , 21/05/2026
Không phải Eco, nút này trên điều khiển điều hòa ít tốn điện nhất: Nghe nhà sản xuất giải thích

Không phải Eco, nút này trên điều khiển điều hòa ít tốn điện nhất: Nghe nhà sản xuất giải thích

13:51 , 21/05/2026
Mỡ máu cao "rất sợ" loại đồ uống giá rẻ này: Từ người lớn đến trẻ nhỏ thích mê

Mỡ máu cao "rất sợ" loại đồ uống giá rẻ này: Từ người lớn đến trẻ nhỏ thích mê

13:29 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên