Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có nhà riêng, có lương hưu nhưng vẫn vào viện dưỡng lão: Cụ bà 81 tuổi chỉ khẽ nói với con gái một câu khiến nhiều người nghẹn lòng

Nguyệt Hạ | 21-05-2026 - 20:03 PM | Sống

Có nhà riêng, có lương hưu nhưng vẫn vào viện dưỡng lão: Cụ bà 81 tuổi chỉ khẽ nói với con gái một câu khiến nhiều người nghẹn lòng

Nhiều người cho rằng để cha mẹ lớn tuổi sống một mình tiềm ẩn không ít rủi ro như té ngã, đột quỵ hay hỏa hoạn. Vì vậy, không ít gia đình lựa chọn đưa người thân vào viện dưỡng lão như một giải pháp an toàn. Thế nhưng, với chính người trong cuộc, đó lại có thể là một thay đổi lớn, thậm chí khó chấp nhận.

Câu chuyện của một cụ bà 81 tuổi tại Nhật Bản được truyền thông địa phương đăng tải, đang khiến nhiều người suy ngẫm.

Sau khi chồng qua đời, bà Yoshie (tên đã thay đổi) sống một mình trong căn nhà cũ hơn 40 năm. Dù không có nhiều tích lũy, bà vẫn duy trì cuộc sống giản dị nhờ khoản lương hưu khoảng 150.000 Yên (24,8 triệu VNĐ) mỗi tháng.

“Tôi từng nghĩ mình vẫn có thể sống ở đây thêm một thời gian nữa”, bà chia sẻ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, sức khỏe bà dần suy giảm. Việc đi chợ, xách đồ trở nên khó khăn, thậm chí có lần bà quên tắt bếp khi đang nấu ăn và ngủ quên ở phòng khách. Dù chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng, nhưng điều đó khiến con cái bà lo lắng.

Người con trai cả nhiều lần thuyết phục mẹ chuyển vào viện dưỡng lão với lý do: “Ở đó có người chăm sóc, có bữa ăn sẵn, sẽ an toàn hơn”.

Sau nhiều lần cân nhắc, bà đồng ý. Chi phí sinh hoạt tại viện khoảng 170.000 Yên/tháng (28 triệu VNĐ), vượt quá tiền lương hưu nên phải dùng thêm tiền tiết kiệm. Điều này khiến bà không khỏi lo lắng khi thấy khoản tích lũy dần vơi đi, nhưng bà vẫn chấp nhận vì “chỉ cần con cái yên tâm”.

Cuộc sống “an toàn” nhưng không còn là của mình

Tại viện dưỡng lão, mọi sinh hoạt đều được sắp xếp theo giờ giấc cố định: từ thức dậy, ăn uống đến tắm rửa. Có nhân viên túc trực cả ngày lẫn đêm, giúp giảm đáng kể nỗi lo về sự cố bất ngờ.

Thế nhưng, sau vài tháng, bà bắt đầu cảm thấy “lạc lõng”.

“Ở nhà, tôi có thể pha trà bất cứ lúc nào, ra vườn ngắm cây, muốn đi dạo thì đi. Còn ở đây, làm gì cũng như có người theo dõi”, bà tâm sự.

Không chỉ mất đi sự tự do quen thuộc, bà còn cảm thấy cô đơn ngay giữa môi trường đông người. Dù ăn chung với nhiều người khác, nhưng do mỗi người một tình trạng sức khỏe, một mức độ nhận thức khác nhau, việc trò chuyện trở nên khó khăn.

“Nhân viên rất tốt, nhưng họ bận rộn, không thể ngồi nói chuyện lâu. Tôi tưởng mình sẽ không cô đơn, nhưng có lúc còn buồn hơn khi ở nhà. Tôi không ghét nơi này, chỉ là… đây không phải nhà của tôi”, bà nói.

Ảnh minh hoạ

Lời thì thầm khiến con gái lặng người

Trong một lần đến thăm, con gái bà bất ngờ khi nghe mẹ nói nhỏ: “Mẹ muốn về nhà”. Câu nói khiến cô sững sờ. Bởi trong suy nghĩ của cô, đưa mẹ vào viện dưỡng lão là lựa chọn đúng đắn, vừa đảm bảo an toàn, vừa giảm gánh nặng chăm sóc.

Sau cuộc trò chuyện, gia đình bắt đầu cân nhắc lại. Nếu để mẹ về nhà, họ sẽ phải lắp thêm tay vịn, thuê dịch vụ chăm sóc tại nhà, đặt suất ăn giao tận nơi. Nếu tiếp tục ở viện dưỡng lão, cần tìm cách giúp bà cải thiện đời sống tinh thần.

Cuối cùng, họ chọn phương án dung hòa: bà vẫn ở viện dưỡng lão, nhưng được phép ra ngoài vài lần mỗi tháng để gặp bạn bè gần nhà, hoặc đi dạo cùng người thân khi gia đình đến thăm.

Theo báo cáo khảo sát hộ gia đình năm 2025 của Nhật Bản, người trên 65 tuổi sống một mình có mức chi tiêu trung bình khoảng 149.000 yên/tháng (24,7 triệu VNĐ), trong khi thu nhập khả dụng chỉ khoảng 124.000 yên (20,5 triệu VNĐ) cho thấy áp lực tài chính không nhỏ.

Tuy nhiên, câu chuyện trên cho thấy, khi lựa chọn nơi ở cho người cao tuổi, yếu tố chi phí và an toàn là chưa đủ. Điều quan trọng không kém chính là cảm nhận và mong muốn của chính người trong cuộc. Bởi đôi khi, điều cha mẹ cần không chỉ là một nơi “an toàn”, mà là một nơi họ thực sự cảm thấy được sống theo cách của mình.

Người phụ nữ mất trắng 200 triệu đồng vào dự án làm phim để “cải vận”: hé lộ đường dây lừa đảo tinh vi xứ “tỷ dân”

Nguyệt Hạ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ

Bệnh viện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa nhận tin vui từ Mỹ Nổi bật

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ Nổi bật

"Chăm sóc sức khỏe không nên là đặc quyền của riêng ai" - CMO Kingsport

"Chăm sóc sức khỏe không nên là đặc quyền của riêng ai" - CMO Kingsport

20:00 , 21/05/2026
Neymar lại chấn thương khi vừa được gọi dự World Cup 2026

Neymar lại chấn thương khi vừa được gọi dự World Cup 2026

19:59 , 21/05/2026
Khoá MXH 2 năm học Thạc sĩ ở Mỹ, chàng trai Việt “đánh úp” bố mẹ trong lễ tốt nghiệp: Bố mẹ chưa từng tiếc con điều gì

Khoá MXH 2 năm học Thạc sĩ ở Mỹ, chàng trai Việt “đánh úp” bố mẹ trong lễ tốt nghiệp: Bố mẹ chưa từng tiếc con điều gì

19:53 , 21/05/2026
Điểm danh 5 con giáp được quý nhân phù trợ nhiều nhất tháng 6

Điểm danh 5 con giáp được quý nhân phù trợ nhiều nhất tháng 6

19:33 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên