Neymar lại chấn thương khi vừa được gọi dự World Cup 2026

Theo Tiên Tiên | 21-05-2026 - 19:59 PM | Sống

Tình hình chấn thương của Neymar.

Đội tuyển Brazil đã công bố danh sách tham dự World Cup 2026. Khi World Cup đang đến rất gần, người hâm mộ bóng đá Brazil lại phải lo lắng khi ngôi sao tiền đạo Neymar tiếp tục gặp vấn đề về sức khỏe.

Trong trận đấu mới nhất của câu lạc bộ Santos tại Copa Sudamericana, Neymar đã hoàn toàn vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Trước đó, anh cảm thấy bị đau và phải rời sân sớm trong cuộc đối đầu với Coritiba. Theo thông tin từ truyền thông Brazil, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiền đạo sinh năm 1992 bị phù cơ bắp chân.

Neymar lại chấn thương gây lo lắng

Dù phía câu lạc bộ Santos chưa đưa ra thông báo chính thức về thời gian phục hồi, việc Neymar phải ngồi ngoài ở một trận đấu quan trọng đang dấy lên nhiều lo ngại. Trong suốt sự nghiệp, cựu sao PSG và Al Hilal đã quá quen thuộc với các giường bệnh do những chấn thương dai dẳng ở mắt cá, đầu gối và cơ đùi. Việc anh tái phát chấn thương ngay sau khi trở lại quê nhà thi đấu khiến ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Brazil không thể ngồi yên.

Ở tuổi 34, giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico năm nay nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Neymar. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, kinh nghiệm và đẳng cấp của "Hoàng tử Samba" vẫn là yếu tố không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm chiếc cúp vàng thứ sáu của tuyển Brazil. Hiện tại, mọi diễn biến về tình hình sức khỏe của anh đều đang được người hâm mộ và giới chuyên môn theo dõi sát sao.

Theo Tiên Tiên

Đời sống và Pháp luật

