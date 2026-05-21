Khoá MXH 2 năm học Thạc sĩ ở Mỹ, chàng trai Việt “đánh úp” bố mẹ trong lễ tốt nghiệp: Bố mẹ chưa từng tiếc con điều gì

Giữa tháng 5/2026, tại lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ ngành Quản trị - Phân tích Định lượng của Đại học Duke (Mỹ), một khoảnh khắc đã khiến hàng nghìn người trong khán phòng lặng đi vì xúc động. Nhân vật đứng trên sân khấu hôm ấy là Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến (sinh năm 2001) - chàng trai Việt Nam được hội đồng nhà trường lựa chọn làm đại diện phát biểu cho toàn bộ tân Thạc sĩ khóa 2026.

Giữa không gian trang trọng của buổi lễ, Nhật Tiến bất ngờ cất lời bằng tiếng Việt: “Ba mẹ ơi, con chào ba mẹ, con cảm ơn ba mẹ”. Sau đó, anh gửi lời đến khán phòng: “Xin chào mọi người, có một bài hát tiếng Việt mà mình rất thích. Và đây có lẽ là phần duy nhất mà ba mẹ mình có thể hiểu một cách trọn vẹn”.

Ngay sau đó, Tiến bắt đầu hát những câu đầu tiên của ca khúc Ước Mơ Của Mẹ - màn trình bày ngắn nhưng đủ khiến cả khán phòng lắng lại.

Đoạn clip của Nhật Tiến viral khắp MXH (Nguồn: Nguyễn Huỳnh Nhật Tiến)

Hiện tại, đoạn clip được Nhật Tiến đăng trên tài khoản cá nhân vào ngày 17/5 đã có 1,4 triệu lượt xem, hơn 34k lượt yêu thích. Không chỉ viral trên tài khoản chính chủ, video còn nhanh chóng được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn, fanpage và nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng bởi khoảnh khắc xúc động.

“Nếu là mẹ của con, chắc cô sẽ một ngày lạng vô bài này và nghe đi nghe lại chục lần, tủm tỉm cười và thầm cảm ơn vì tương lai của con, thành công của con đều có một nơi cho mẹ đồng hành cùng. Chúc mừng con đã có một cuộc sống đẹp”, “Làm cha mẹ rồi không có gì hạnh phúc và tự hào bằng được nhìn con vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn của con, cộng thêm con giỏi giang thế này thì không còn niềm hạnh phúc nào hơn”, “Mặc dù không quen biết bạn nhưng bài phát biểu rất chân thực, chạm đến trái tim, ngắn mà đầy đủ quá! Chúc mừng bạn”, “Mình đã rất xúc động, nếu là mẹ nữa chắc mình khóc 3 ngày 3 đêm quá”, “Là một người xa lạ nhưng nghe bài phát biểu này mình đã khóc, thật sự xúc động ạ. Chúc mừng bạn”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Liên hệ với Nhật Tiến, anh chàng chia sẻ với chúng tôi rằng ba mẹ không hề hay biết con trai mình sẽ bước lên sân khấu hôm đó: “Mình được hội đồng trường bầu chọn làm đại diện phát biểu, cảm thấy vinh dự và may mắn vô cùng. Ý nghĩa hơn cả là vì đây là lần đầu tiên ba mẹ được đặt chân đến đất Mỹ để dự lễ tốt nghiệp của mình. Và mình cũng giấu ba mẹ đến phút chót, mãi đến khi mình lên sân khấu phát biểu thì ba mẹ mới biết”.

Về bài hát Ước Mơ Của Mẹ, Nhật Tiến cho biết: “Mình mê bài Ước Mơ Của Mẹ từ lâu lắm rồi, đặc biệt là câu hát ‘Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ’. Mình tự nhận thấy mình có rất nhiều ước mơ và hoài bão, lúc nào cũng muốn thực hiện rất nhiều thứ. Thế mà khi hỏi mẹ, mẹ lúc nào cũng bảo ước mơ mẹ chỉ là muốn thấy mình được hạnh phúc và khỏe mạnh.

Nhiều khi bản thân cũng thắc mắc rằng ngày còn trẻ, ba mẹ có những ước mơ gì cho riêng bản thân mình hay không. Đơn giản như những việc mình đã được đi rất nhiều nơi, ở Mỹ cũng gần 6 năm rồi, mà ba mẹ chưa được tới Mỹ bao giờ. Hay việc ba mẹ đầu tư cho mình học tiếng Anh từ rất bé, trong khi đó ba mình lại chưa biết tiếng Anh. Lúc nào ba mẹ cũng chắt chiu từng đồng cho bản thân, thế mà mỗi khi đầu tư cho mình, ba mẹ chẳng tiếc đồng nào. Mình biết ơn ba mẹ vô cùng tận”.

Trước đó, trong chia sẻ của mình, Nhật Tiến cho biết anh chàng đã khóa toàn bộ mạng xã hội gần 2 năm, là thời gian để “tập trung mọi công lực cho những dự định còn dang dở”. Khi hoàn thành, Nhật Tiến mở lại các trang cá nhân nhưng nhận ra mình đã quen với việc không dùng mạng xã hội, không còn nhu cầu chia sẻ nữa.

“Đã lâu không còn lên mạng chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của bản thân, về những điều mình đã - đang - và sẽ làm. Nay cho phép mình được quay lại, được chia sẻ về một hành trình đẹp, về những con người mình gặp, về những con đường mình đi qua” , Nhật Tiến tâm sự.

Theo chia sẻ của Nhật Tiến, quãng thời gian gần 2 năm offline là lúc bản thân dồn toàn bộ sự tập trung cho việc học tập và những mục tiêu cá nhân. Thế nhưng sau khi hoàn thành và mở lại các tài khoản mạng xã hội, Tiến nhận ra mình đã quen với nhịp sống không còn phụ thuộc vào việc chia sẻ mọi thứ lên internet.

“Có lẽ hơn một năm lắng đọng, bản thân đã quen với việc không dùng mạng xã hội. Tự dưng không còn nhu cầu chia sẻ; chỉ thích sống với ‘thế giới thực’ nhiều hơn. Mở lại, nhưng mạng xã hội để đó cũng không xài. Lâu lâu đăng vài bức ảnh chỉ để lưu kỷ niệm” , anh chàng viết.