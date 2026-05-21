"Chăm sóc sức khỏe không nên là đặc quyền của riêng ai" - CMO Kingsport

Khi người Việt bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống sau giờ làm

"Khi guồng quay công việc và áp lực cuộc sống ngày càng lớn, nhu cầu được nghỉ ngơi, được phục hồi sau giờ làm đang trở thành mối quan tâm chung của rất nhiều người Việt – bất kể họ làm nghề gì hay thu nhập ra sao." – Bà Uyên tiếp tục chia sẻ về nỗ lực của Kingsport trong việc phát triển sản phẩm ghế massage để mang đến sự lựa chọn phù hợp cho nhiều khách hàng Việt.

Trong nhịp sống hiện đại, không khó để bắt gặp hình ảnh những shipper tất bật ngoài đường từ sáng đến tối, tiểu thương quen mặt ở các khu chợ, giáo viên miệt mài với lớp học hay nhân viên văn phòng trở về nhà khi thành phố đã lên đèn.

Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng điểm chung là đều dành phần lớn thời gian và năng lượng cho công việc, gia đình và những trách nhiệm thường nhật. Trong khi đó, việc nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân lại thường bị ưu tiên sau cùng.

Theo đại diện Kingsport, vài năm trở lại đây, người tiêu dùng đã có nhiều thay đổi trong cách nhìn về sức khỏe và chất lượng sống. Thay vì xem việc thư giãn là điều "xa xỉ", nhiều người bắt đầu chú trọng hơn đến cảm giác được phục hồi năng lượng ngay trong chính không gian sống của mình với các thiết bị như ghế massage toàn thân.

"Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều khách hàng chủ động tìm kiếm giải pháp tận hưởng trọn vẹn thời gian sau giờ làm, ngay trong chính ngôi nhà của họ – như ghế massage toàn thân và các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà. Đó không còn là câu chuyện của riêng một nhóm ‘khách hàng cao cấp’, mà là nhu cầu rất thật của những người lao động đang dồn hết năng lượng của mình cho công việc và gia đình" , CMO Kingsport chia sẻ.

"Nghề nào cũng được King lo" và góc nhìn mới về sự nghỉ ngơi

Thay vì khai thác áp lực hay sự vất vả trong công việc, chiến dịch "Nghề nào cũng được King lo" lựa chọn kể những câu chuyện đời thường tích cực xoay quanh niềm vui rất nhỏ của mỗi nghề nghiệp.

Đó có thể là cảm giác bán hết hàng sớm của người tiểu thương, niềm vui khi giao xong đơn cuối ngày của shipper, hay khoảnh khắc học sinh hiểu bài của người giáo viên. Theo Kingsport, chính những điều rất bình dị đó tạo nên giá trị của lao động và cũng là lý do mỗi người xứng đáng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa cho riêng mình.

Thông qua chiến dịch, thương hiệu muốn lan tỏa góc nhìn rằng sự nghỉ ngơi không nên bị xem là phần thưởng xa xỉ, mà là nhu cầu chính đáng sau mỗi ngày làm việc nghiêm túc.

Đưa giải pháp chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với nhiều gia đình Việt

Song song với chiến dịch truyền thông, Kingsport cho biết thương hiệu đang tập trung mở rộng dải sản phẩm đa phân khúc nhằm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, từ người trẻ đi làm đến các gia đình đại chúng với nhiều dòng ghế massage phổ thông và thiết bị chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế..

Việc phát triển hệ thống hơn 300 showroom trên toàn quốc cùng các chính sách hỗ trợ linh hoạt cũng là một phần trong chiến lược giúp các thiết bị chăm sóc sức khỏe tại nhà trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Đại diện Kingsport nhấn mạnh "Mục tiêu của Kingsport không chỉ là bán thêm một chiếc ghế hay một thiết bị chăm sóc sức khỏe. Điều chúng tôi hướng đến là từng bước thay đổi cách người Việt nhìn nhận về việc chăm sóc bản thân sau giờ làm – từ một thứ ‘xa xỉ’ trở thành một phần tất yếu của cuộc sống chất lượng."

"Với chiến dịch ‘Nghề nào cũng được King lo’, chúng tôi muốn nói một điều rất rõ: chăm sóc sức khỏe không nên là đặc quyền của riêng ai. Shipper, giáo viên, nhân viên văn phòng hay tiểu thương ngoài chợ, sau một ngày làm việc nghiêm túc, ai cũng xứng đáng được nghỉ ngơi theo cách tốt hơn", CMO của Kingsport chia sẻ.

