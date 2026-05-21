Hải Phòng và miền Bắc: Sét đánh thủng mái nhà, cháy loạt thiết bị điện sau trận giông lớn

Cơn mưa xuất hiện từ đầu giờ chiều, đi kèm tiếng sấm nổ liên tục và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khiến nhiều tuyến phố trung tâm rơi vào tình trạng ngập úng, giao thông bị ảnh hưởng đáng kể.

Tại các phường Lê Chân và Ngô Quyền, hệ thống thoát nước quá tải khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ngập từ 20–40 cm. Ở Hồng Bàng, sấm sét xuất hiện dày đặc, một số khu vực xảy ra hiện tượng nháy điện hoặc mất điện ngắn hạn nhằm đảm bảo an toàn cho lưới truyền tải.

Chia sẻ với fanpage “Hải Phòng”, tài khoản Minh Anh cho biết tia sét lớn đã đánh thủng mái nhà, đồng thời làm hư hỏng hàng loạt thiết bị điện trong gia đình. “Bao gồm 4 cái TV, 1 điều hòa, 1 máy bơm nước, khoảng 10 bóng đèn, 1 cục phát wifi, 3 cái tủ lạnh và 1 màn hình bấm bài”, người này viết.

Không chỉ riêng gia đình Minh Anh, nhiều hộ dân khác cũng phản ánh tình trạng tương tự. Tài khoản Hoàng Văn Sự cho biết: “Nhà mình bục mái, cháy hết đường điện”. Trong khi đó, Hoàng Mạnh chia sẻ gia đình bị hỏng “3 camera, 1 cục phát wifi, 1 bếp điện đang nấu và 1 củ sạc điện thoại iPhone”.

Hình ảnh tia sét đánh xuống nhà dân được fanpage "Hải Phòng" đăng tải.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng mức độ sấm sét lần này đặc biệt nguy hiểm. “Nhìn quả sét đánh thẳng xuống là biết ngay có nhà bị trúng rồi”, tài khoản Nguyễn Xuân Ngọc bình luận. Một số ý kiến cũng đưa ra lời khuyên mọi người nên chủ động lắp đặt hệ thống chống sét để hạn chế rủi ro cho người và tài sản.

Bên cạnh thiệt hại về tài sản, các hiện tượng như dông lốc, sấm sét mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây gãy đổ cây cối, tốc mái công trình và chập cháy thiết bị điện, cột điện,... Các chuyên gia khí tượng cảnh báo người dân hạn chế di chuyển trên đường trong thời tiết cực đoan. Cần chú ý, tìm nơi tránh trú an toàn, chỉ tiếp tục di chuyển khi mưa giông chấm dứt.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22/5, tình trạng mưa dông diện rộng tại Hải Phòng sẽ giảm dần, chỉ còn xuất hiện mưa rào rải rác với lượng nhỏ. Từ cuối tuần - 23/5 trở đi, bầu trời quang mây và nắng xuất hiện từ sớm. Nhiệt độ tăng mạnh mỗi ngày, đạt đỉnh vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới (25/5 - 26/5) ở mức 36°C. Tuy nhiên, do độ ẩm cao nên nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời (RealFeel) có thể lên tới 41°C - 42°C.