Cô bé 17 tuổi “donate” cho streamer 12 tỷ đồng, rồi khởi kiện đòi lại tiền: Tòa phán “sự thật không như lời khai"

Theo truyền thông Trung Quốc, tòa án Internet Bắc Kinh vừa xét xử một vụ kiện liên quan đến việc hoàn tiền donate (tặng thưởng) trên nền tảng video ngắn, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo hồ sơ, tháng 4/2024, một cô bé 17 tuổi họ Trương (đã đổi tên) khởi kiện nền tảng, yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền đã nạp để donate cho các streamer.

Cô bé cho biết, từ tháng 11/2022 đến tháng 11/2023, cô đã sử dụng số điện thoại của mẹ để đăng ký 3 tài khoản, trong đó 2 tài khoản xác thực danh tính của mẹ, 1 tài khoản sau khi phát sinh giao dịch thì xác thực bằng chính tên mình. Tổng số tiền nạp theo trình bày là hơn 3,1 triệu NDT (12 tỷ VNĐ), và mẹ cô “không hề hay biết”.

Người đại diện hợp pháp cho rằng, cô bé là người chưa thành niên (thuộc nhóm hạn chế năng lực hành vi dân sự), nên các giao dịch có giá trị lớn phải được người giám hộ đồng ý. Do đó, họ yêu cầu nền tảng hoàn trả toàn bộ số tiền đã nạp.

Trong khi đó, phía nền tảng phản bác rằng các tài khoản đều được đăng ký và xác thực bởi người trưởng thành, hành vi chi tiêu không mang đặc điểm của trẻ vị thành niên.

Nền tảng cũng nhấn mạnh việc phụ huynh cung cấp mật khẩu thanh toán cho con đồng nghĩa với việc đã chấp thuận các giao dịch, và trách nhiệm thuộc về người giám hộ.

Số tiền donate thực tế lên tới hơn 6,5 triệu NDT (21,7 tỷ VNĐ)

Quá trình rà soát cho thấy số tiền donate thực tế không dừng ở hơn 3,1 triệu NDT (12 tỷ VNĐ) như nguyên đơn khai, mà lên tới hơn 5,6 triệu NDT (21,7 tỷ VNĐ).

Theo yêu cầu của tòa, dữ liệu tiếp tục được kiểm tra và phát hiện thêm một tài khoản khác trên cùng thiết bị, đứng tên người cha, đã nạp hơn 900.000 NDT (3,4 tỷ VNĐ). Như vậy, tổng số tiền donate liên quan trong vụ việc tăng lên hơn 6,5 triệu NDT (25,1 tỷ VNĐ).

Kết quả điều tra cho thấy các tài khoản đã thực hiện xác thực khuôn mặt nhiều lần, bao gồm cả của người mẹ và người cha, với tổng số lần vượt quá 20 lần. Trong khi đó, tại phiên tòa, người mẹ ban đầu phủ nhận việc xác thực, sau đó giải thích rằng chỉ “quét mặt giúp con mua đồ”.

Ngoài ra, nội dung bình luận từ các tài khoản cho thấy người sử dụng quen thuộc với “ngôn ngữ phòng livestream”, như gọi donate là “làm bài tập”, đạt cấp fan cao nhất là “tốt nghiệp”. Nhiều bình luận khác thể hiện rõ bối cảnh của người trưởng thành như: “làm việc giờ hành chính, lái xe, nuôi con”. Thậm chí có bình luận còn đề cập việc “dùng danh nghĩa trẻ vị thành niên để xin hoàn tiền”.

Đáng chú ý, sau khi đã nộp đơn kiện, một tài khoản vẫn tiếp tục nạp hơn 160.000 NDT (khoảng 619 triệu VNĐ) để donate.

Tòa án bác đơn: Không đủ căn cứ đòi hoàn tiền

Từ các chứng cứ thu thập được, tòa án Internet Bắc Kinh xác định người mẹ là người sử dụng thực tế của 3 tài khoản, còn người cha sử dụng tài khoản còn lại.

Nguyên đơn không chứng minh được toàn bộ hành vi nạp tiền donate là do mình thực hiện mà không có sự đồng ý của người giám hộ, nên phải chịu hậu quả bất lợi.

Tòa án quyết định bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện. Sau phán quyết, các bên đều chấp nhận và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Tòa án cho biết, dù không loại trừ khả năng thiếu nữ có tham gia một phần giao dịch, nhưng bằng chứng cho thấy cha mẹ biết và có dấu hiệu chấp thuận việc nạp tiền.